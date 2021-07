Yotuel Romero: Hay muchas posibilidades de que me reúna con el Papa Francisco

Yotuel Romero Foto © Yotuel/ Instagram

El cantante Yotuel Romero reveló que tiene la intención de reunirse con el Papa Francisco, con quien desea conversar sobre lo que está ocurriendo en Cuba tras las protestas contra el régimen iniciadas el 11 de julio.

En entrevista con el diario español El Mundo, el popular rapero aseguró que hay muchas posibilidades de que el encuentro con el Sumo Pontífice ocurra, según le ha dicho su equipo de trabajo.

"Es una probabilidad bastante real. Para mí es una bendición que eso pueda ocurrir y que pueda seguir dándole apoyo al pueblo cubano", afirmó.

Yotuel fue uno de los protagonistas de una gigantesca manifestación el pasado domingo en Madrid, donde miles de cubanos exigieron al gobierno de la Isla el fin de la represión y demandaron un cambio político.

Tras la histórica marcha, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se puso en contacto con el artista.

"Me reuniré con él y me voy a reunir con todas las personas que quieran dialogar sobre lo que está ocurriendo en Cuba y lo que pide su pueblo", reveló.

Según el autor de 'Patria y Vida', lo que están haciendo los cubanos en España es "amplificar la voz de los cubanos" de la Isla y "procurar que no sea anulada. Intentamos que sea una voz que llegue lejos".

El también compositor y productor afirmó que por ahora no piensa regresar a su patria, debido a la represión desatada por el gobierno a los asistentes a las multitudinarias protestas en la Isla.

"¡Cómo voy a regresar a un país donde no hay protección al ciudadano! Donde no hay leyes, donde por manifestarte te incriminan por desacato, donde te pueden hacer un juicio sin un abogado defensor y te imputan una condena de algo que no existe. ¡Se inventan las causas! ¿Cómo quieres que vuelva? Estaría loco si lo hiciera. Hay fotógrafos a los que le han puesto un año de cárcel por salir a hacer fotografías, gente que por grabar imágenes está presa... No se puede", denunció.

Este miércoles Yotuel tuvo que salir al paso al presidente de la Casa de las Américas de Cuba, Abel Prieto Jiménez, quien lo acusó de haber marchado en Madrid "junto a exesclavistas".

En respuesta, el ex integrante de Orishas tildó al funcionario del régimen de racista.

"Usted tiene la necesidad una vez más de verme como un negro y de atribuirme cualquier comentario que me acerque a la esclavitud, para así una vez más mostrar el racismo institucional que vive en usted y en todos los que le rodean", expresó.