Madre cubana con cáncer arrestada tras el 11J: "Me dieron golpes sin piedad"

Cuando la Policía se llevó al hijo de Miriela Cruz, ella salió en su busca y al no conseguir información, se quitó la blusa para mostrar un pulóver que llevaba debajo y en el que podía leerse: "Abajo la dictadura. No más hambre. No más represión. Patria y Vida"