Sacerdote cubano Alberto Reyes: ¿Por qué esa obediencia ciega del pueblo cuando va contra la propia conciencia?

Sacerdote Alberto Reyes e imágenes de Díaz-Canel en Romerillo Foto © Facebook / Alberto Reyes - Facebook / Presidencia Cuba

El sacerdote cubano Alberto Reyes cuestionó la sumisión del pueblo cubano frente a las autoridades así como el miedo a desafiar las normas establecidas por el gobierno cubano.

En un ejercicio reflexivo, el eclesiástico describió el modo en que funciona la subordinación del ser humano a las órdenes de las autoridades. Para ello citó el famoso experimento de psicología social diseñado por Stanley Milgram, en el que se demuestra cómo las personas pueden obedecer órdenes incluso aunque atenten con su conciencia.

“¿Por qué tanta insistencia en las marchas del pueblo combatiente, en los desfiles del 1ro de mayo y del 26 de julio, en las tribunas abiertas…? ¿Por qué tantos “trabajos voluntarios” y sábados de la defensa? ¿Por qué tantos actos y firmas de reafirmación revolucionaria? ¿Por qué tanto empeño en llenar las cuadras con letreros y consignas “revolucionarias”? ”, se cuestiona Reyes.

Según el católico, el pueblo cubano debe comprender que su lugar no está en la obediencia cuando esta supone el sacrificio de la dignidad humana.

“Esto sucederá siempre, hasta el día en que el sometido reconozca que ese no es su lugar, que tiene derechos, que tiene una dignidad que no puede ser pisoteada impunemente. Y el día en que esto ocurre y la persona entiende que es posible actuar como alguien libre, la visión sobre uno mismo y sobre los otros se transforma, y se hace ya imposible regresar a la esclavitud”, aseguró.

Reyes afirma que el gobierno cubano, con su militarización y régimen de terror, está enviando un claro mensaje al pueblo: “Tú no eres dueño de ti mismo, tú no te mandas, tú me perteneces, a ti lo que te toca es obedecer”.

Ante la violencia física y psicológica que acarrea desafiar al gobierno cubano, como se demostró el pasado 11 de julio, el sacerdote propone que todo cubano se someta a un ejercicio de conciencia individual, aislado de las órdenes, designios y valores del sistema, y analicen la realidad desde la perspectiva de la justicia.

“Es esta toma de distancia lo que permite la objeción de conciencia y la libertad frente a lo que la autoridad nos pueda pedir”.

Alberto Reyes ha tenido un rol muy activo en la denuncia a los atropellos que ejecuta el gobierno contra su pueblo, y en la salvaguarda de los derechos humanos de todos los cubanos.

Desde su parroquia en Guáimaro, Camagüey, así como desde sus plataformas sociales, el cura ha condenado y enfrentado directamente al poder.

Los sacerdotes de Camagüey cuentan con una larga tradición de justa crítica social a través del catolicismo. En diciembre de 2020, el propio Alberto Reyes llamó a los cubanos a perder el miedo para luchar a favor del cambio y en contra de la miseria que atraviesa el país.