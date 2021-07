Escriben "Díaz-Canel singao" en la pared de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas

Miguel Díaz-Canel y cartel en misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas. Foto © Cubadebate / Facebook de Geandy Pavon

Un letrero contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apareció escrito en la pared de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

La frase de “Díaz-Canel singao” puede leerse en los muros de la representación del Gobierno de la isla, mismo calificativo que se ha coreado en varias protestas dentro y fuera de Cuba, demostrando el rechazo a la figura del gobernante.

“Algún grafitero pasó por la Misión Cubana en Lexington Avenue en NYC”, señala una publicación en redes sociales. En la imagen también se lee un cartel pidiendo la liberación del artista cubano Hamlet Lavastida, quien permanece detenido por la Seguridad del Estado desde el 26 de junio.

La expresión contra Díaz-Canel ha cobrado tanto alcance, que incluso celebridades internacionales se han animado a usarlas en distintas ocasiones, entre ellas, la exactriz porno libanesa Mia Khalifa.

De igual modo, el reguetonero puertorriqueño Farruko usó tales palabras al presentarse en los Premios Juventud 2021. Durante su explosivo despliegue en el escenario del Watsco Center, en Coral Gables, Florida, Farruko se quitó la chaqueta y lució un pulóver con la bandera de Cuba y el letrero "Díaz-Canel singao".

“Mi música es de la calle y la calle de mi música y mis ideales no los cambio, no me doblo y tampoco voy con las injusticias”, expresó el artista boricua.

La extendida frase proviene de una canción de rap titulada Diazka de la autoría de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre, que destaca problemas en la isla concernientes a la gestión gubernamental como la represión, el aumento de la pobreza, la censura artística, la corrupción y el favoritismo hacia familiares de los dirigentes.

“Cuando yo diga Díaz-Canel ustedes dicen singao. ¡Díaz-Canel! ¡Singao! ¡Díaz-Canel! ¡Singao!”, dice el estribillo del tema, cantado por una multitud el 4 de abril de 2021 en el barrio de San Isidro, como modo de respuesta a la represión policial contra un grupo de artistas y activistas de dicha comunidad habanera.