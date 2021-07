La canción que le dio origen a la frase "Díaz-Canel singao"

Portada de Diazka, canción que originó la frase "Díaz-Canel singao" Foto © YouTube / La Cueva

El origen de la frase "Díaz-Canel singao", expresión que recorre el mundo en rechazo al mandatario cubano tras las protestas del 11J, está en una canción de rap a la firma de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre.

El tema musical se titula Diazka. En su letra los raperos arremeten con fuerza contra Miguel Díaz-Canel señalando aspectos de su gestión de gobierno como la represión, el aumento de la pobreza, la censura artística, la corrupción y el favoritismo hacia familiares de los dirigentes.

"Tienen malas las escuelas, los centros penitenciarios, los parques, los hospitales, las calles y los salarios. Después de emigrar y pasar 10 mil trabajos, cuando tú llegas te quitan (productos en la Aduana), te gritan y ¡háblales bajo! (...) Por eso y por mis hijos, fue que me fui pal carajo", dice un fragmento de la canción.

En el tema musical se hace una crítica frontal a la represión ejercida por el Estado sobre los movimientos opositores como el de las Damas de Blanco y emplazan los discursos oficiales que aseguran que el país marcha por la ruta correcta.

"Tú dices que vamos bien, pero estamos súper mal. Tu revolución es un cáncer terminal", dicen los raperos a Díaz-Canel.

¿Dónde se estrenó la canción?

Diazka salió a la luz a través de la plataforma online YouTube. Se estrenó el 14 de junio de 2019 en el canal La Cueva, con un video dirigido por Ángel Pons.

Los autores Al2 (cofundador del reconocido grupo de rap Los Aldeanos) y Silvito el Libre (hijo del cantautor Silvio Rodríguez) están censurados en Cuba, desde que vivían en la isla, por lo que la música que crean solo circula a través de los circuitos underground.

El estribillo de la canción se inspiró en un video del rapero David D Omni. El músico denunció que la Seguridad del Estado le envenenó a su perro, y puso en riesgo la vida de su hijo. Esto fue el detonante para crear un tema como Diazka cuyas palabras finales son las del propio David.

Estribillo "Díaz-Canel singao" se vuelve viral

El 4 de abril de 2021 en el barrio de San Isidro, un grupo de cubanos corearon este tema musical, que hasta el momento era desconocido por muchos en la isla.

"Cuando yo diga Díaz-Canel ustedes dicen singao. ¡Díaz-Canel! ¡Singao! ¡Díaz-Canel! ¡Singao!" decían a viva voz decenas de personas en la calle Damas, orquestadas por el rapero Maykel Osorbo, su colega el Funky y el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.

Muchos cubanos aún recuerdan aquella jornada por la icónica foto de Osorbo levantando su brazo con un grillete roto colgando de él.

Otero Alcántara mostró ese día en una transmisión en vivo por Facebook, cómo decenas de cubanos estaban conectados protestando en el espacio público, sin miedos, contra el gobierno. Internet demostró ser el arma de esta generación para impulsar su lucha de Patria y Vida.

"Díaz-Canel singao" también entre quienes no son cubanos

Esta frase tiene en el argot popular cubano diferentes usos según el contexto. Sirve para describir a alguien de poca ética, malvado, con malas intenciones. En Cuba también se utiliza la palabra "singar" para designar de modo vulgar el sexo o coito.

Lo curioso de este caso es que se han hecho eco de la frase "Díaz-Canel singao" personas que no son cubanas.

Recientemente ocupó titulares el reguetonero puertorriqueño Farruko quien se presentó en los Premios Juventud 2021 luciendo una camiseta con la bandera de Cuba y el mensaje a Díaz-Canel con grandes letras negras.

También la influencer Mia Khalifa usó la frase en Twitter. "Buenos días a todos menos a @DiazCanelB, singao", dijo la ex actriz de cine porno en su cuenta.

El artista puertorriqueño Arcángel (Austin Agustín Santos) llamó "singao" a Díaz-Canel en una directa de Instagram.

Partido de béisbol Cuba-Venezuela / Captura de Video en TVC

Incluso la Televisión Cubana tuvo que reproducir la frase involuntariamente. No pudieron esconder los carteles de los aficionados al béisbol que desde Florida se manifestaron contra el régimen durante la transmisión del juego de pelota Cuba-Venezuela en The Ballpark of The Palm Beaches, en West Palm Beach.

Las voces de los cubanos, dentro y fuera de la isla, alcanzaron los lugares más insospechados de este mundo llevando consigo el pegajoso estribillo de una canción de rap que se convirtió en tormento para los seguidores del régimen.