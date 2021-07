En video: Mia Khalifa llama "singao" a Diaz-Canel

El fenómeno viral de las redes sociales de los cubanos, la libanesa Mia Khalifa, envió otro mensaje a Miguel Díaz-Canel llamándole “singao”, además de “cabrón” e “hijo de puta”, en lo que parece convertirse en la nueva pesadilla del gobernante de Cuba por las redes sociales.

“Díaz-Canel singao, y cabrón, y hijo de la gran puta (sic)”, dijo la ex actriz porno en un video compartido a través de Twitter en el que dio las buenas noches a Díaz-Canel con semejantes improperios acompañados de unos corazoncitos que dotan a su mensaje con un sarcasmo mayor.

El video con los “cariñosos” apelativos surgió a raíz de un tuit enviado por la periodista independiente Luz Escobar, quien envió a Khalifa un audio en el que le enseñaba a pronunciar la frase “Díaz-Canel, singao” en español.

“Aprendes rápido. Un saludo desde La Habana. Nosotros seguimos dando duro con el #SOSCuba”, le comentó Escobar en el tuit de Khalifa demostrando sus dotes para el español. “¡Gracias para ti for the lesson!”, le contestó la influencer libanesa.

Conmovida por la situación humanitaria que atraviesa Cuba en medio de una crisis sin precedentes causada por la mala gestión económica de los gobernantes cubanos, el agravamiento de la situación epidemiológica, la escasez de alimentos y medicinas, la pobreza, las colas y la represión, Khalifa lleva 72 horas instalada en las redes sociales enviando mensajes al mandatario cubano.

“Amigo, eres una basura”, dijo este viernes en Twitter la joven de 28 años, al mismo tiempo que se ofrecía para ayudar a Cuba en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“¿Dónde podemos encontrar donaciones organizadas para ayudar a Cuba? Estoy buscando a través del hashtag #SOScuba pero no he tenido suerte”, indicó este viernes la ex actriz que se ha vuelto un fenómeno viral entre los cubanos en las redes.

Este sábado, la influencer saludó a todos sus seguidores por el mundo, menos al gobernante Miguel Díaz-Canel, al que llamó “singao”, tal y como se popularizó en Cuba a partir de un tema de música urbana cubana.

“Buenos días a todos menos a @DiazCanelB, singao”, dijo la ex actriz de cine porno en su cuenta de Twitter. La publicación, redactada en inglés, mantenía en español el apelativo que popularizaron Aldo el Aldeano y Silvito el Libre en su tema de rap ‘Diazka’.

Según la página de Google Trends, el interés por la actriz a lo largo de la jornada del viernes fue en aumento en Cuba, hasta alcanzar el máximo interés en horas de la noche, momento en que consiguió el valor máximo de interés (100) en apenas cuestión de horas.

Las búsquedas “Mia Khalifa Cuba”, “Mia Khalifa Twitter” o “Mia Khalifa habla de Díaz-Canel”, estuvieron entre las primeras que realizaron los internautas cubanos, luego de conocer la noticia de las declaraciones hechas por la actriz porno, relacionadas con Cuba y su gobernante, al que llamó Basura.