Atención: Mijaín López entrará pronto en escena

Foto © Irene Pérez/ Cubadebate.

El tricampeón olímpico Mijaín López protagonizará la próxima jornada olímpica cubana, en la cual también escalarán al ring cinco pugilistas (uno de ellos en representación de Azerbaiján) y Liadagmis Povea peleará una medalla en triple salto.

El hombre grande de los 130 kilogramos en la lucha greco se estrenará alrededor de la medianoche insular versus el rumano Alin Alexuc Ciurariu, quinto en Río 2016.

En esta misma categoría de peso, el matancero Yasmani Acosta -bronceado mundial en 2017- defenderá el pabellón chileno frente al tunecino Amine Guennichi, subcampeón de los Juegos Africanos.

Por su parte, Lázaro Álvarez (57 kg) y Dainier Peró (+91) celebrarán combates correspondientes a los cuartos de final, mientras Roniel Iglesias (69) y Arlen López (81) irán en busca del pase a las finales.

En duelos relativamente cómodos, Álvarez chocará con un veterano tailandés de poco rango (4:30 am), y Peró lo hará con el norteamericano Richard Torres Jr., bronce panamericano en Lima 2019 (6:00 am).

En cambio, Iglesias se cruzará con el experimentado ruso Andrei Zamkovoi, titular del orbe en 2019 y tercer lugar en la cita estival previa (5:00 am); y López tendrá enfrente a Loren Berto Alfonso, cubano nacionalizado azerí que se coronó en el Campeonato de Europa hace dos años (5:50 am).

En cuanto a la triplista Povea, a partir de las 7:15 am intentará pelear una presea de plata o bronce, habida cuenta de que el oro está predestinado para la fuera de serie venezolana Yulimar Rojas.

La cubana rubricó el mejor registro de su carrera en esta temporada (14,93 metros) y se vislumbra una dura porfía contra las jamaicanas Shanieka Ricketts y Kimberly Williams, la estadounidense Keturah Orji, la portuguesa Patricia Mamona y la española Ana Peleteiro.

El restante luchador cubano que verá acción será el bronce de los juegos continentales Luis Alberto Orta (60 kg), quien aproximadamente a las 10:20 pm se las verá con el estadounidense de origen uzbeco Ildar Hafizov, de 33 años y modestos resultados en lides de primera importancia.

Mientras, los tiradores Leuris Pupo (monarca en Londres 2012) y Jorge Álvarez buscarán desde las 7:30 de la noche su avance a la final de la pistola rápida a 25 metros.

Por último, el trío cubano de balonmanistas que militan en Portugal lidiará contra Japón (8:00 pm), y en el voleibol competirán Wilfredo León (Polonia vs Canadá, 8:00 pm), Yoandy Leal (Brasil vs Francia, 10:00 pm) y Osmany Juantorena (Italia vs Venezuela, 3:25 am).