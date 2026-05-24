Mijaín López y Yoel Romero protagonizan emotivo reencuentro tras 20 años

Mijaín López Núñez y Yoel Romero se reencontraron en Daguestán, Rusia, por primera vez en aproximadamente dos décadas, en el marco del evento de lucha por equipos «Daguestán contra Osetia del Norte», celebrado en el Complejo Deportivo Ali Aliyev de la ciudad costera de Kaspiysk.

Fue el propio cinco veces campeón olímpico quien anunció el reencuentro en su cuenta de Facebook con varios videos junto a su compatriota: «Hoy después de 20 años con mi hermano El soldado de Dios. Yoel Romero. (P del Río en acción)».

Ambos deportistas son oriundos de Pinar del Río y coincidieron en el equipo nacional cubano de luchas —grecorromana y libre— a inicios de los años 2000, antes de que sus caminos tomaran rumbos radicalmente distintos.

Mijaín López permaneció en Cuba y se convirtió en el mayor ícono olímpico de la historia de la lucha, con cinco oros consecutivos entre 2008 y 2024, siendo el primer deportista en ganar cinco veces el mismo evento individual en los Juegos Olímpicos.

Romero, por su parte, emigró y se convirtió en figura mundial de las artes marciales mixtas, compitiendo en la UFC, Bellator y PFL bajo el apodo «Soldado de Dios».

El reencuentro ocurrió en uno de los escenarios deportivos más vibrantes del mundo de la lucha: el duelo entre las dos escuelas más dominantes del planeta, en el que Daguestán se impuso a Osetia del Norte por 8–2.

Mijaín López asistió al evento invitado por el luchador daguestaní Abdulrashid Sadulaev, campeón olímpico en Tokio 2020 y seis veces campeón mundial.

También estuvo presente la estrella de la UFC Islam Makhachev, quien tuvo que abrirse paso entre miles de fanáticos que colapsaron las puertas del recinto.

En diciembre de 2025, Yoel Romero había regresado a la lucha libre y ganó otro título a los 48 años, demostrando que su carrera deportiva aún no ha llegado a su fin.

El reencuentro generó una reacción emotiva en redes sociales, especialmente entre cubanos dentro y fuera de la isla.

El actor cubano Liester Ledesma fue uno de los que reaccionó con mayor profundidad, reflexionando sobre el simbolismo del abrazo entre dos compatriotas de posturas distintas.

«Si dos cubanos que piensan distinto no pueden fundirse en un abrazo, no estamos listos para reconstruir un nuevo país. El futuro de Cuba no puede nacer del odio y la revancha. Tiene que empezar en el perdón, la bondad y la capacidad de volver a mirarnos como hermanos, incluso pensando distinto. Reconstruir la nación significará sanar», escribió Ledesma.