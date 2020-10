La cubana Daniela Darlin celebra 7 años en Estados Unidos

La bailarina y saxofonista cubana Daniela Darlin está enhorabuena. La artista, quien reside en la ciudad de Miami (Florida), está cumpliendo siete años de haber llegado y comenzado una nueva vida en Estados Unidos, una importante fecha que no ha dejado pasar por alto y ha querido compartir con todos sus seguidores de las redes sociales.

Para celebrar su séptimo aniversario de haber pisado suelo norteamericano, Daniela subió unas fotografías en su perfil de Instagram en las que aparece muy feliz y sonriente. Junto a las imágenes la cubana confesó que se encontraba viviendo su "mejor vida" y quiso aprovechar la ocasión para agradecer al país por todas las oportunidades que le han brindado a lo largo de este tiempo.

"Hoy cumplo 7 años en este bello país que me ha brindado las oportunidades más increíbles que pudiera imaginar. Living my best life. Viviendo mi mejor vida. Thanks USA", comentó la joven.

"¡Felicidades! ¡Eres una guerrera!", "Felicidades, el mejor país con la mejor mujer, éxito seguro", "Bendiciones para ti", "Fanático a ti y que sigan las bendiciones y éxitos", "Eres un orgullo cubano, además de lo hermosa por dentro y fuera que eres" o "Bella, muchísimas felicidades y las cosas bellas que te faltan por vivir", son algunos de los mensajes de felicitación que le han llegado por parte de sus admiradores a través de la propia publicación.

En abril del año 2019, Daniela tuvo la dicha de convertirse en ciudadana americana, un especial momento del cual hizo partícipe a cada una de las personas que a diario la apoyan en el mundo virtual.

"Gracias USA por recibirme como ciudadana de este hermoso país, gracias por toda la experiencia vivida en estos 5 años y todas las oportunidades que he recibido. No pude haber tenido mejor regalo de cumpleaños que este", expresó la músico en su día junto a una foto donde se le veía posando orgullosa con su certificado y la bandera estadounidense.

