Periodista oficialista sobre hospital en Ciego de Ávila: La institución está colapsada

Hospital Antonio Luaces Iraola Foto © TV Avileña

La revista Alma Mater reconoció que el hospital Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila está colapsado ante el incremento de casos de coronavirus en la provincia y la falta de personal para hacer frente a la situación.

El artículo de la periodista Katia Siberia reconoce la labor del doctor Alberto Moronta Enrique, director de la institución médica, y narra los días de caos que se viven en el hospital.

"Alberto tiene 30 años y dirige el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. La institución está colapsada. No hay adjetivos, gerundios… no hay palabras para describirlo. No me alcanzan para el Hospital ni para Alberto. Todavía no sé cómo no ha colapsado él, de dónde le nace la resistencia y el aplomo", escribió la reportera.

Ante la falta de personal el director del Luaces Iraola ha sido hasta camillero y se encarga del traslado de pacientes graves cuando no hay médicos disponibles, según el relato de la publicación oficialista cubana.

"Cómo se llega a dirigir un hospital con 30 años, cómo se lidia con la escasez crónica, el cansancio, los miedos y se le exige más y más a otros médicos, también cansados, y mucho más viejos que él", escribió la periodista en su crónica.

Aunque el texto periodístico es un merecido homenaje a los trabajadores de la salud que dedican largas jornadas a atender a pacientes con coronavirus en medio de una marcada escasez de medicamentos e insumos y el incremento de casos positivos y muertes asociadas al COVID-19, permite al lector interpretar la crítica situación epidemiológica en Ciego de Ávila.

Desde hace meses se alertó del colapso de instituciones médicas en esa provincia, lo que obligó a las autoridades cubanas a destinar personal del hospital militar Luis Díaz Soto (El Naval) a ese territorio, donde trabajadores de Salud Pública declararon a este medio que se había llegado al punto de colapso.

A pesar del apoyo, la situación continúa compleja y así lo reconoció la pasada semana la prensa oficialista de Ciego de Ávila tras denunciar que en los cuerpos de guardia y en las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) los pacientes esperan hasta cinco horas para ser atendidos.

Este martes el periódico Invasor recogió detalles de un encuentro gubernamental en el que criticó la lentitud para trasladar a los pacientes, el insuficiente aprovechamiento de capacidades en instalaciones hospitalarias y centros para la atención a positivos, y la falta de coordinación para que regresen a sus domicilios aquellos dados de alta.

Como parte de la ayuda que recibe Ciego de Ávila se contó de la llegada de más de una veintena de medicamentos y 80 concentradores de oxígenos, así como nueve ventiladores pulmonares de altas prestaciones, según la prensa oficial.

Ayer se reportaron en Ciego de Ávila 993 casos positivos de coronavirus, la mayoría de ellos en la cabecera provincial y el municipio Morón, y también hubo 16 nuevos fallecidos, según estadísticas del MINSAP.