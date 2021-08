NOAA prevé de 7 a 10 huracanes para lo que queda de temporada ciclónica

Las olas en el malecón de La Habana, durante el huracán Irma. Foto © Cubadebate

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha pronosticado que lo que queda de temporada de huracanes será extremadamente activa, con la formación de 15 a 21 tormentas con nombre, incluidos entre siete a 10 huracanes.

"Las condiciones atmosféricas y oceánicas siguen siendo propicias para una temporada de huracanes superior al promedio", dijo la institución en un comunicado.

Muy cerca de llegar a la mitad de la temporada, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, NOAA actualizó su pronóstico para lo que resta de temporada, pues a partir de agosto y hasta octubre son los meses más peligrosos.

"Después de un inicio récord, la temporada de huracanes del Atlántico 2021 no muestra signos de ceder al entrar en los meses pico que se avecinan", dijo Rick Spinrad, Ph.D., administrador de la agencia.

Los expertos prevén un 65 por ciento de probabilidades de una temporada de huracanes por encima del promedio.

La nueva perspectiva incluye las cinco tormentas con nombre que se han formado hasta ahora, además del huracán Elsa.

"Una combinación de condiciones oceánicas y atmosféricas en competencia generalmente favorece una actividad superior al promedio durante el resto de la temporada de huracanes del Atlántico, incluido el posible regreso de La Niña en los meses venideros", dijo Matthew Rosencrans, pronosticador principal de huracanes estacionales, en un seminario virtual en el Centro de Predicción del Clima de la NOAA.

No obstante, el especialista no vislumbra un año en el Atlántico tan fuerte como el 2020, que fue récord, porque las temperaturas actuales de la superficie del mar se mantienen cercanas a lo normal y no deberían subir tanto.

En mayo, NOAA predijo de 13 a 20 tormentas con nombre y de seis a 10 huracanes, de los cuales de tres a cinco serían de gran intensidad.

Ahora se prevén 15 a 21 tormentas con nombre, incluidos siete a 10 huracanes, con igual número de los que pueden convertirse en huracanes importantes.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas con nombre, siete huracanes y de ellos, tres importantes.