Casos mundiales de coronavirus superan los 200 millones mientras se extiende la variante Delta

4 ago (Reuters) - Los casos de coronavirus en todo el mundo superaron el miércoles los 200 millones, según un recuento de Reuters, cuando la variante Delta amenaza a zonas con bajas tasas de vacunación. (Gráfico sobre vacunación mundial)

Los casos están aumentando en al menos 83 de los 240 países, según el recuento, y están poniendo a prueba los sistemas sanitarios.

"Aunque queremos desesperadamente acabar con esta pandemia, está claro que el COVID-19 no ha acabado con nosotros. Por eso nuestra batalla debe durar un poco más", dijo esta semana la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Al menos un 2,6% de la población mundial ha sido infectada, y la cifra real es probablemente mayor debido a las pocas pruebas en muchos lugares. Si el número de infectados fuera un país, sería el octavo más poblado del mundo, por detrás de Nigeria, según un análisis de Reuters.

Según el análisis, el número de casos de COVID-19 tardó más de un año en alcanzar la cifra de 100 millones, mientras que los siguientes 100 millones demoraron poco más de seis meses.

La pandemia ha dejado hasta el momento cerca de 4,4 millones de muertos.

Los países que notifican el mayor número de casos en una media de siete días -Estados Unidos, Brasil, Indonesia, India e Irán- representan alrededor del 38% de todos los casos mundiales notificados cada día.

Aumento en Asia

Los países del sudeste asiático también están informando de un aumento de los casos. Con sólo el 8% de la población mundial, la región reporta casi el 15% de todos los casos diarios, según un análisis de Reuters.

Tras sufrir su peor brote en abril y mayo, India vuelve a registrar una tendencia al alza de los casos. El viernes pasado, el país notificó 44.230 nuevos casos de COVID-19, el mayor número en tres semanas, lo que hace temer que se produzca una tercera ola de infecciones.

La ciudad china de Wuhan, donde el virus surgió a finales de 2019, hará pruebas a sus 12 millones de residentes para detectar el coronavirus tras confirmar sus primeros casos locales de la variante Delta. La ciudad no había informado de ningún caso comunitarios desde mediados de mayo del año pasado.

La variante Delta está poniendo patas arriba todas las suposiciones sobre el virus, y los expertos en enfermedades se esfuerzan por averiguar si la última versión del coronavirus está haciendo que la gente, especialmente los individuos no vacunados, enferme más que antes.

El doctor Gregory Poland, científico especializado en vacunas de la Clínica Mayo, señaló que las actuales dosis bloquean la enfermedad, pero no la infección porque el virus sigue replicándose en la nariz.

Como resultado, dijo, "las vacunas que tenemos actualmente no van a ser el todo, el fin", dijo.

"Ahora nos encontramos en un escenario creado por nosotros mismos, en el que esto va a tardar años o décadas en ser derrotado.(...) Y nos vamos a perseguir la cola con variantes hasta que consigamos un tipo de vacuna que ofrezca capacidades de bloqueo de la infección y la enfermedad", concluyó.

