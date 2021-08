Empresarios de Miami prometen la construcción de casas a militares que aceleren el fin de la dictadura en Cuba

Reunión de la Asamblea de la Resistencia Cubana (i) y Foto © YouTube/screenshot-AmericaTeve - YouTube/screenshot-Canal Caribe

Empresarios de Miami anunciaron su disposición a apoyar a todo militar cubano que ayude a poner fin a 62 años de dictadura. Con ese propósito dijeron que construirán casas en Cuba para militares que contribuyan a la reconstrucción de un país libre y democrático.

El llamado, hecho en conferencia de prensa de la Asamblea de la Resistencia Cubana en la sede de la Brigada 2506, en la Pequeña Habana, no incluiría a los militares que tienen sus manos manchadas de sangre y responsables directos de la represión.

“El llamado es para ti, militar, que no golpeaste, que no has disparado... El llamado es para ti, militar, que te pusiste del lado del pueblo”, dijo Jorge Luis García Pérez Antúnez en declaraciones a America Noticias.

“Es importante que ellos sepan que no los estamos viendo como enemigos. Lo que les estamos pidiendo es que tiren las armas, que hagan lo correcto, que cuiden al pueblo, que liberen a ese pueblo”, dijo Sergio Pino, presidente de Century Homebuilders Group.

“Mi compromiso, el de mi compañía y mi familia, así sea lo último que yo haga, será construirle viviendas a esos militares que sean los que nos den la oportunidad de ver pronto una Cuba libre”, añadió.

“Yo no sé cuál va a ser el estrato militar que responda a este llamado, pero de que va a tener impacto lo va a tener, porque estamos viendo ya las contradicciones internas de ese régimen dentro de sus propias filas, que cada vez son más grandes”, dijo Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano; quien añadió que se trata de una propuesta muy concreta.

“Todo militar cubano que se pronuncie de alguna manera u otro en contra de ese régimen, sea absteniéndose de reprimir, sea actuando para terminar con la dictadura, sea pronunciándose públicamente por el cambio, está ayudando a la liberación de Cuba y es una persona que vamos a reconocer como un patriota y como un héroe”, concluyó.

La exiliada Silvia Iriondo, por su parte, exhortó a los militares a dar el paso definitivo de “colocarse al lado del pueblo al que juraron defender”.

“O continúan con los abusos y se hacen partícipes de esos crímenes que se están cometiendo pero que serán juzgados en una cuba libre, o se unen al pueblo y lo defienden”, concluyó el también exiliado Johnny López de la Cruz.