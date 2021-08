Familiares de cubano que participó en las protestas denuncian que será juzgado por un tribunal militar

Julio César Ruiz Bacot y sus dos hijos Foto © Captura de Pantalla/Cubanet

Familiares de uno de los manifestantes del 11J en Cárdenas, Matanzas, denunciaron que será juzgado por un tribunal militar sin tener ningún vínculo con ninguna institución de las Fuerzas Armadas de Cuba.

“El delegado (de la circunscripción) nos dijo que no se le podía poner abogado hasta que no se terminara el proceso. Fuimos al Bufete Colectivo y nombramos uno, pero nos dijo que no podía hacer nada porque (el caso) pasó a Fiscalía Militar y mi hijo no tiene derecho a abogado hasta que no acabe la investigación”, declaró a CubaNet, Rosario Ruiz Bacot, madre de Julio César Ruiz Bacot, detenido desde el 16 de julio.

“Mira los días que hace y no he visto a mi hijo. Yo soy una mujer enferma. Él es un muchacho trabajador y tiene un niño chiquito que también está sufriendo por él”, agregó Rosario sobre su hijo, quien es padre de dos niños y trabaja en una panadería de Cárdenas.

“Un muchacho que estaba preso con él, y que ya salió de la cárcel, me dijo que le sacaron todos los dientes a golpes”, expuso, además sobre Julio César, acusado de haber cometido el delito de robo con fuerza y será juzgado por un tribunal militar, aunque sea solo panadero.

Rosario insiste en que su hijo “no es militar”, pero le han dicho que todos los casos de “vandalismo, como ellos le dicen y que no sean de desorden público pasan a Fiscalía Militar”.

“Que los militares puedan juzgar a los civiles es una violación de las garantías del debido proceso”, aseguró al referido medio, Laritza Diversent Cambara, la directora del Centro de Información Legal Cubalex, una de las ONG que ha acompañado a los familiares de las personas reprimidas tras el 11 de julio.

Diversent Cambara presupone que “los tribunales militares están actuando en estos casos por los daños a las tiendas de GAESA, que son consideradas zonas militares”.

Igual en redes, varios amigos han expresado preocupación por Julio César, de quien refieren se encuentra encarcelado en el Combinado de la provincia de Matanzas.

“¡Se necesita ayuda! Julio César Ruiz Bacot está encarcelado en el Combinado, en Matanzas. Salió el 11J a manifestarse. Fue salvajemente golpeado y ha dejado a su hijo y a su familia en total desconsuelo. Aunque les dicen que no tiene que buscar un abogado, sabemos que es mentira, que siempre se necesita un abogado y la familia no da abasto con los niños y los gastos para una defensa. Pedimos ayuda a quien pueda ofrecerla”, refiere en su perfil de Facebook la usuaria que se identifica como María Matienzo.

“Ayudemos a difundir esto, no más abuso. No dejan verlo. Lo golpearon hasta perder los dientes. Su hijo pequeño pregunta por él. Su familia está mal, ni tan siquiera una llamada”, señala uno de los comentarios de la referida publicación en redes.

“Pin… , compartan esto. Hombre, amigo, hijo y padre. No se lo merece. Tiene a su tía mas querida que ya no puede en total desconsuelo. Compártanlo que él lo que hizo fue luchar por la libertad de Cuba… Ayúdemelos. por favor”, expone otro.