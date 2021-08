Seguridad del Estado aconsejó a miembro de la UJC detenido el 11J que no fuera a caravana en el Malecón

Foto © Facebook y Canal Caribe

El cubano Leonardo Romero Negrín denunció que un oficial de la Seguridad del Estado lo presionó por vía telefónica para que no participara en la caravana organizada por la UJC en el Malecón de La Habana, a pesar de ser miembro de esa organización política.

Romero es conocido entre los cubanos porque ocupó titulares a fines de abril cuando fue detenido en la histórica protesta de la calle Obispo con un cartel que decía "Socialismo sí Represión no". Tras aquellos hechos fue puesto en libertad y lo volvieron a detener en las protestas del 11J en La Habana, donde aseguró haber sido víctima de tratos violentos por parte de la policía.

El joven es socialista y militante de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Este jueves indicó que no pretendía participar en la manifestación organizada por esa organización en el Malecón de La Habana, pero que no entendía la coacción de la Seguridad del Estado cuando se trataba de una convocatoria oficialista.

"Ayer por la noche me llamó un oficial de la Seguridad del Estado para "aconsejarme" que no saliera de mi casa por lo de la caravana. Para convidarme a que no pierda. Aún cuando vivo a pocas cuadras del malecón que me ha visto crecer. ¿La actividad no era de la UJC? No iba a ir de todas maneras. ¿Por qué la coacción?", dijo el joven.

Romero indicó que él como miembro de la UJC ha trabajado en pandemia y antes de ella en todo lo que ha podido dentro de la organización.

"Nunca me cuestioné la postura política de las personas frente a los escombros que dejó el tornado (en La Habana que afectó al municipio 10 de Octubre en 2019), ni la de quienes asisten al Sistema de Atención a la Familia (SAF). Nunca he parametrado mi ayuda. Somos necesariamente humanos como diría Montesquieu", dijo el joven.

Romero asegura ser crítico en las reuniones en que participa de la UJC y alertó a la organización comunista que cuando vayan a prescindir de él como militante, tengan en cuenta que "sacó en la ONAT su carnet de Socialista por Cuenta Propia".

"A todos esos "revolucionarios" que callan sepan que no cuentan nunca con mi silencio. Soy martiano y aprendí que de la pobreza se sale, pero de la deshonra no", aseguró el joven estudiante de Física en la Universidad de La Habana.

La caravana de la UJC por el Malecón de La Habana generó indignación en las redes sociales de los cubanos por desarrollarse en medio de un delicado contexto epidemiológico. El día antes de la polémica cita, el país implantó un récord de 98 muertes por coronavirus, la cifra más alta de decesos desde el inicio de la pandemia.

El evento no tuvo el éxito que esperaba el gobierno. Las imágenes compartidas en las redes sociales del cuentapropista Camilo Condis mostraron que el grupo de personas participantes no era tan nutrido como intentó hacer ver la prensa oficialista cubana utilizando fotos en primer plano de los participantes.

En las protestas masivas del 11 de julio, Romero fue uno de los jóvenes detenidos por la policía. Contó que fue víctima de la violencia policial a pesar de que no participó activamente en la manifestación porque sabía que tendría implicación legal en el proceso que hay en su contra desde que protestó en la calle Obispo con un cartel contra la represión en Cuba.

Narró que intercedió cuando vio que los policías golpeaban brutalmente a un exalumno suyo e intentó que el joven no sufriera daños físicos por eso se interpuso a los militares y terminó preso.