Cubanos rechazan caravana convocada por la UJC: "Es una burla al sufrimiento de un país"

Caravana por el Malecón en Cuba (referencia Foto © Cubasi

Crece la indignación en redes sociales por la caravana masiva convocada para este jueves por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el malecón habanero en medio de un delicado contexto epidemiológico que el miércoles implantó un récord de 98 muertes por coronavirus.

En las últimas horas el biólogo Amílcar Pérez Riverol; el periodista Michel Hernández; el dramaturgo Yunior García Aguilera; el músico Javier Rodríguez, el fotógrafo Gabriel Guerra y el crítico de cine Gustavo Arcos son apenas algunos de los que han unido sus voces para pronunciarse contra lo que consideran un grave error.

“Esto es vergonzoso, irresponsable. Esto es una burla al sufrimiento de un país entero que atraviesa una de los peores brotes que se han producido en el mundo. Esto es una completa falta de respeto a la vida”, sentenció Pérez Riverol en Facebook, donde precisó que Cuba amaneció hoy siendo el segundo país con más casos confirmados diarios por millón de habitantes del mundo (809.6).

"Las cifras de contagios llegan al cielo, los médicos agotados piden apoyo, se reportan hospitales colapsados y crece la lista de medicamentos que no existen", dijo por su parte el periodista Michel Hernández, quien tras repasar los catastróficos datos epidemiológicos "las nuevas convocatorias oficiales a salir a la calle son más que un acto de 'reafirmación' una celebración de la muerte".

"A los miembros del PCC, ya que son inmunes al COVID-19 y les importa un pepino la salud del pueblo con tal de cumplir orientaciones, quítense hoy las mascarillas" "basta ya de prepotencia, de mentiras, de tratarnos como imbéciles que se tragan todo lo que dicen.

Cuando te toqu a ti o a un familiar contagiars los que t convocan estarán sanos, cada vez más gordos y seguros de la victoria. En momentos como este ninguna manifestación se justifica. Absolutamente ninguna. No ahora. No hoy.

Y a usted Presidente, con todo respeto le digo que a Cuba hace rato yo le pongo corazón... usted póngale oídos y ojos a esas voces y rostros que no verá en sus mítines ni en sus reuniones.

"¿De qué victoria hablan? ¿Qué es lo que celebran? ¿El aniversario 27 del Maleconazo? ¿La orden de combate del 11 de julio? ¿El asesinato a tiros del joven Diubis Laurencio Tejeda? ¿Los cientos de jóvenes que fueron golpeados y encarcelados? ¿Las decenas que ya han sido condenadas en juicios sumarios? ¿El desabastecimiento crónico de comida y medicamentos? ¿Los hospitales colapsados? ¿Los récords de casos positivos? ¿La muerte de tantos pacientes, incluyendo a jóvenes y mujeres embarazadas?", cuestionó por su parte el dramaturgo Yunior García Aguilera.

"¿Les he dicho cuánto me avergüenza mi país?", sentenció brevemente el fotógrafo Gabriel Guerra junto al mapa de la convocatoria que marca el itinerario de la caravana.

"¿Qué derecho le asiste al partido comunista cubano y su organización juvenil para, en el medio de la peor crisis social y sanitaria que vive el país en toda su historia, convocar a marchas, mítines y actos políticos multitudinarios? Cuando la arrogancia, la irresponsabilidad y la incoherencia se convierten en política de Estado, queda sellado el destino fatal de una nación", reprochó con dureza el crítico cinematográfico Gustavo Arcos.

"No hablen más en nombre de la Revolución que muchos de ustedes la han abandonado. Miles de cubanxs están muriendo cada día y no solo, por causa de ésta pandemia. Esto no es un juego, es un país al borde del caos", concluyó.

Mientras tanto, en redes sociales crecen las campañas para que los habaneros no se sumen a la convocatoria.

Tampoco faltan las crítica a la nueva presidenta de la UJC.

Convocada como una caravana masiva de “victoria popular”, el evento coincide con el 27 aniversario de las protestas del 5 de agosto de 1994, conocida como el “Maleconazo”.