Niegan cambio de medida cautelar a Luis Robles, preso por manifestarse con un cartel en La Habana

Luis Robles Foto © Facebook / Luis Robles / CiberCuba

Las autoridades cubanas negaron el cambio de medida cautelar presentado por la defensa del joven cubano Luis Robles, preso por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en diciembre último.

"Bueno, la que le denegaron el abogado la pidió en julio y fue basado en lo que dijo el presidente (del Tribunal Supremo) a raíz del 11 de julio, de que en Cuba ellos no reprimen a las personas que tienen otro modo de pensar, ni que se manifiesten pacíficamente", dijo Landy Fernández, hermano de Robles, a Radio Martí.

El abogado de Robles volvió a solicitar el cambio de medida cautelar este 2 de agosto, basado en las palabras del presidente del Tribunal Supremo el 24 de julio, cuando destacó que manifestarse es un derecho constitucional en Cuba.

Fernández denunció que uno de los presos del Combinado del Este lo llamó para contarle que Robles había sido sacado de su celda y que no sabían a dónde lo habían llevado.

"Los presos que están con él ahí ahora mismo no saben de su estado, no saben dónde está, si está en una celda de castigo, no saben nada de su situación y eso fue hace varios días ya".

El juicio a Luis Robles, programado para el 16 de julio, fue suspendido a raíz de las manifestaciones del 11J. El joven cubano, que no está afiliado a ninguna organización opositora ni relacionado con el activismo en la isla, fue detenido a principios de diciembre pasado por manifestarse con un cartel en la céntrica arteria habanera, por la liberación del rapero Denis Solís y el fin de la represión en Cuba, y fue condenado a seis años de prisión por "propaganda enemiga y desobediencia".