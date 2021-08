El 72% de los contagiados con COVID-19 en La Habana tenían ya las tres dosis vacunales cubanas

La vacuna Abdala, estandarte de la campaña de vacunación en Cuba. Foto © MINSAP

El 72% de las personas contagiadas de COVID-19 en La Habana en días recientes ya habían recibido las tres dosis de los candidatos vacunales cubanos y casi la mitad de ellos (42%) cumplieron el ciclo total de inmunización posterior a la última inyección, revelaron este viernes autoridades gubernamentales.

Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) hizo un análisis de las cifras e informó que en estos momentos circulan en la capital 16 variantes del coronavirus, con predominio de la cepa Delta, según un reporte de la edición estelar del Noticiero Nacional de Televisión.

"El 60% de las cepas que están circulando en La Habana es [de la variante] Delta y no tenemos que decirles que esto cambia totalmente la dinámica de la propagación del virus", dijo Morales durante una reunión ampliada del Grupo Temporal de Trabajo (GTT) para la prevención y control de la epidemia en La Habana.

El MINSAP concluyó la campaña de vacunación en La Habana la semana pasada con más de 1.3 millones mayores de 19 años que fueron inoculadas.

La experta afirmó que el avance de la vacunación ha evitado un mayor incremento de infectados, graves y fallecidos, pero todavía no es suficiente para detener la propagación que golpea a la capital, donde la variante Delta está extendida en sus 15 municipios.

La capital tiene en estos momentos 43 brotes activos con más de 21 mil personas ingresadas, entre las que están recluidas en sus casas con confirmación de contagio, según indicó el diario provincial Tribuna de La Habana.

Morales advirtió que el predominio de la cepa Delta, con una carga viral 1,200 veces superior a las variantes originales, deberá incidir en un incremento de los pacientes ingresados en salas hospitalarias en los próximos días.

El encuentro de evaluación del complejo panorama virológico de La Habana estuvo encabezado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, quien afirmó que el territorio capitalino se encuentra en una etapa superior del enfrentamiento al COVID-19 y deben aplicarse con rigor las medidas establecidas.

Marrero alertó sobre la alta vulnerabilidad de los 700,000 habaneros que no se han podido vacunar, de ellos 400,000 menores de 19 años y 300,000 adultos con diferentes "criterios de exclusión", y se preguntó sobre los motivos de altas cifras de contagio entre los vacunados.

"Yo hacía una reflexión en la reunión pasada y todo esto puede ser porque están confiados, y entonces me cuido menos y me infecto más. No me pasa nada pero me lo llevo para la casa donde están mis hijos sin vacunar, esto es un gran problema", comentó el dirigente.

Reconoció además que en La Habana se hace más difícil la batalla epidemiológica porque es inviable aplicar "un grupo de disposiciones que se ejecutaron en otras provincias y dieron resultados".

El gobierno cubano implementó su campaña de inmunización con Abdala, que fue aprobado como vacuna por los científicos del país, y los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus. Los índices de efectividad se mencionan como altos, según los propios estudios nacionales.

Las dosis se han aplicado en 20 municipios del país, sumados a los 15 capitalinos, cuatro de la provincia de Santiago de Cuba e Isla de la Juventud.

El proceso está en marcha en otros 35 municipios de las restantes 14 provincias, con prioridad en grupos de riesgo como embarazadas, personas con enfermedades crónicas y convalecientes de la enfermedad.

Los pronósticos del doctor en Ciencias Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación, auguran un incremento de casos confirmados en la segunda mitad de agosto.

La crisis sanitaria ha generado caos en los centros de atención primaria y las instalaciones hospitalarias en todo el país, con severas críticas de la población en las redes sociales.

Además de La Habana, la situación de contagios y hospitalizaciones es crítica en las provincias de Ciego de Avila, Holguín y Guantánamo, que entre las tres contabilizan 30,600 casos durante los ultimos 15 días.