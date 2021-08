Fallece por coronavirus periodista avileño Rigoberto Triana

Rigoberto Triana. Foto © Rigoberto Triana / Facebook

El periodista cubano Rigoberto Triana Martínez, quien trabajaba para el medio oficialista Invasor y fue director de programas de Radio Surco, de Ciego de Ávila, falleció el sábado a causa del coronavirus.

Varias publicaciones en redes sociales de medios avileños y colegas de trabajo, a raíz de la noticia de su muerte, coinciden en evocar a Triana como un profesional de carácter noble y de calidad humana sobresaliente.

“Me entristece mucho la muerte, a causa de la Covid 19, de Rigoberto Triana, periodista de la multiplataforma Invasor. Éramos amigos desde los tiempos universitarios. Un ser humilde y de una nobleza peculiar. Un profesional entregado e íntegro. Nuestro pesar a la familia y los compañeros”, escribió en Facebook Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Conocido amante del ajedrez, una publicación en el diario avileño apunta lo siguiente: “Aun así, tercos y fatuos, seguimos repasando las fichas y no sabemos si cargarle las culpas al nasobuco que nunca fue N-95, a alguna superficie que no desinfectó, a la microgota de un vecino a dos metros de su portal, al ingreso que tardó, al medicamento que no siempre tuvo, a la enfermera que atendía a otro… O si fue su corazón, más abierto en su pecho que aquella vez que se lo operaron, el que no resistió la soledad de su final”.

“¿Cómo regresamos a la redacción a seguir contando esta pelea descomunal contra la COVID-19 si nos ha arrebatado al hombre de corazón más noble y tierno? Rigoberto Triana inclinó su rey, con piezas blancas, ante lo inexorable. Y no hay consuelo”, dijo el periódico Invasor en redes sociales.

En las últimas horas, se reportó la muerte en Pinar del Río de Juan Quintín Paz Camacho, el último integrante de la primera milicia campesina en Cuba, conocida como Los Malagones, también por coronavirus.

Este domingo, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó el fallecimiento de 83 persona por coronavirus, incluyendo dos mujeres recién paridas. Además, las autoridades reportaron 9427 contagios adicionales, y un nuevo récord de 47 291 casos activos, 567 más que los registrados el viernes.