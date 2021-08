Requisitos para el ingreso domiciliario en Cuba de pacientes con coronavirus

Ingreso domiciliar de pacientes con Covid-19 en Cuba Foto © MINSAP

El gobierno cubano explicó este jueves los requisitos para la implementación del ingreso domiciliario de pacientes de Covid-19 confirmados que sean asintomáticos o presenten síntomas leves de la enfermedad.

La doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), detalló en un comunicado publicado en la página web del Ministerio que esa modalidad será aplicada a:

Contactos y confirmados de bajo riesgo (tanto asintomáticos como sintomáticos leves).

Pacientes que hayan sido hospitalizados y continúen positivos a la enfermedad por 14 días o más, pero ya se encuentran bien clínicamente, apuntó.

Personas que vivan en casas sin un alto nivel de hacinamiento para facilitar el distanciamiento del enfermo con el resto de la familia.

Aquellos que viven en viviendas que no tengan afectaciones en el suministro de agua o de otra índole que impida el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.

Pacientes de familias no disfuncionales para que el enfermo conviva en un ambiente propicio.

Las personas que conviven con el paciente constituyen contactos y también deben evitar su movilidad fuera del hogar, aclaró Soto Entenza.

Dijo que el ingreso domiciliario es la principal modificación del protocolo para el tratamiento de la pandemia en la isla, donde los hospitales se encuentran colapsados por la afluencia imparable de pacientes.

La funcionaria aclaró que solo serán ingresados en los hospitales "los contagiados de bajo riesgo con síntomas moderados, los de mediano y alto riesgo con signos leves o moderados, y quienes no tengan condiciones en su vivienda o formen parte de familias disfuncionales".

Los pacientes menores de 12 años, las embarazadas y puérperas, así como niños de 12 a 18 años con patologías crónicas asociadas, también serán internados en centros asistenciales de Salud, afirmó.

La hospitalización está prevista, además, para personas con enfermedades crónicas descompensadas o en condiciones clínicas desfavorables, señaló Soto Entenza.

La funcionaria reconoció que el ingreso domiciliario se emplea en vistas al incremento de casos de Covid-19 en el país.

Esta medida permite que en las instituciones hospitalarias se puedan atender mejor a los pacientes con mediano y alto riesgo ante la enfermedad, apuntó.

Además, comentó que el médico y la enfermera de la familia deberían realizar el seguimiento diario a los ingresos en el hogar, pero reconoció que el personal es insuficiente frente al número de casos activos en la actualidad.

"Como son muchos los casos se han organizado grupos de trabajo conformados por otros médicos, enfermeras, estomatólogos, tecnólogos, y demás personal de la salud, junto a estudiantes de Ciencias Médicas", para la detección de cualquier signo de alarma que evidencie una complicación del padecimiento, dijo la funcionaria del régimen cubano.

Desde el pasado mes de julio Cuba tiene sus hospitales y morgues colapsadas por el impacto del Covid-19, según reportes de prensa y denuncias publicadas en redes sociales.

En medio de esa situación las autoridades de La Habana ya habían decretado desde el pasado 20 de julio el ingreso domiciliario para los enfermos de coronavirus, una medida que también comenzó a implementarse, incluso mucho antes de esa fecha, en otras provincias de la isla como Matanzas, donde el contagio se había salido de control.

Sin embargo, los mecanismos para la atención de estos pacientes no ha sido efectivo como cuenta la funcionaria cubana. Varias denuncias dan cuenta de pacientes que han fallecido en las casas sin atención médica, esperando una ambulancia, o esperando una cama en un hospital.

Es el caso denunciado por la cubana Lisveilys Echenique, cuyo hermano falleció en su casa en Ciego de Ávila tras 11 días con COVID-19 sin que lo asistiera un especialista en sus últimos momentos.

La joven aseguró que, a la desidia de los médicos, se le sumó la ineficiencia de los laboratorios médicos, los cuales recibieron los PCR de su familia y tardaron en dar los resultados.

"Llevaba 11 días con fiebre. Llamé hace 3 días al policlínico, al grupo de respuesta rápida, que en verdad vino con mucha rapidez y el médico nos trató muy bien, pero no resolvimos ningún problema porque no había cama en el hospital. No hay pastillas, no hay con qué bajarle la fiebre, el mismo médico nos lo dijo", contó la mujer.