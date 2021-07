Cubana denuncia muerte de su hermano tras 11 días con Covid-19 sin que lo viera un médico

La cubana Lisveilys Echenique denunció el estado de desprotección sufrido por su hermano, quien falleció durante la madrugada de este viernes tras 11 días con Covid-19 sin que lo asistiera un especialista en sus últimos momentos.

A la desidia de los médicos, explica la joven residente en la provincia de Ciego de Ávila, se le suma la ineficiencia de los laboratorios médicos, los cuales recibieron los PCR de su familia el pasado sábado 3 de julio, y a la fecha aún no se han reportado resultados.

“Llevaba 11 días con fiebre. Llamé hace 3 días al policlínico, al grupo de respuesta rápida, que en verdad vino con mucha rapidez y el médico nos trató muy bien, pero no resolvimos ningún problema porque no había cama en el hospital. No hay pastillas, no hay con qué bajarle la fiebre, el mismo médico nos lo dijo”, comenta visiblemente conmocionada la joven.

Sobre el fallecimiento, la avileña detalló que sobre la 1 de la madrugada de este viernes su hermano comenzó a mostrar síntomas de empeoramiento.

“Llamé de nuevo al grupo de respuesta rápida y nunca apareció, y cuando llegué a ver a la doctora, ella no podía venir a atender una urgencia. La urgencia era mi hermano que se estaba muriendo con Covid en la casa, sin atención médica, en un país donde supuestamente la salud es lo mejor que tenemos. Se murió como un perro”, añadió en una transmisión directa desde su cuenta de Facebook.

Durante la transmisión, la joven mostró el cuerpo sin vida de su hermano, postrado en una camilla en la sala de su vivienda. Según indica Echenique, desde que reportó su fallecimiento a las 2 de la madrugada, los servicios funerarios no habían venido a ocuparse del cuerpo, y habían pasado más de 6 horas. La familia decidió incinerar el cadáver del joven fallecido.

“Llamé a todas partes, pero la ambulancia llegó cuando ya se había muerto. A mí no me está pagando nadie, para que no me ataquen por ahí. Pero debo decirlo, este es el país del fraude, no de la salud gratuita”, añadió la joven y anunció que en lo adelante compartiría transmisiones directas denunciando las ineficiencias del estado, una actitud reaccionaria que hasta el momento se había reprimido.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba confirmó la magnitud de la alarma sanitaria que vive la isla al dar a conocer este viernes un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, con 6,422 casos y 28 fallecidos, cifra esta última que también marca un récord de muertes en un día.