Costa Rica otorga condición de refugiada a periodista cubana Karla Pérez, expulsada de la isla

Karla Pérez durante una manifestación en Costa Rica. Foto © Facebook / Karla Pérez

Las autoridades de Costa Rica otorgaron la condición de refugiada a la periodista cubana Karla Pérez, expulsada en 2017 de la Universidad de Santa Clara por su oposición al gobierno cubano y a quien el régimen el negó este año ingresar a la isla.

“Mi segundo país, Costa Rica, donde me hice adulta y he pasado los últimos 4 años de mi vida, acaba de otorgarme la condición de REFUGIADA. Una democracia ejemplar, no tengo que decirlo”, anunció este lunes en redes sociales.

“La dictadura cubana me destierra y CR, en este ‘regreso’, me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra. GRACIAS”, expresó la joven de 23 años.

En una manifestación reciente, frente a la embajada de Cuba en San José, capital del país centroamericano, Pérez recordó las lamentables circunstancias que dieron a conocer su caso.

“Con 18 años tuve que coger una mochila y venir a Costa Rica y este año me fue prohibida la entrada a mi país”, expuso la joven, evocando los incidentes en marzo, cuando el gobierno cubano le negó entrar a la isla, mientras se encontraba en una escala en el aeropuerto de Panamá.

“Entonces no me vengan a idealizar una dictadura que me ha separado de mi mamá durante cuatro años. No me vengan a idealizar un país sin medicamentos, donde la gente se muere de enfermedades curables”, dijo.

“Lo más grave que ha hecho esa dictadura es separar a la familia cubana. Tengo cuatro años de no poder abrazar a mi madre, a mi padre y mi hermana, simplemente por pensar diferente”, agregó Pérez, asegurando que “la separación de mi familia nunca se las voy a perdonar”.

Karla fue expulsada de la universidad de Santa Clara donde cursaba los estudios de periodismo debido a sus vínculos con la organización opositora Somos+. Luego de ser echada del centro de estudios, Costa Rica la recibió, permitiéndole concluir la carrera.

“Aquí la universidad nunca ha sido exclusiva para revolucionarios o no revolucionarios, lo que sí aspiramos a que la formación que demos sea una formación revolucionaria”, dijo recientemente el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en una conversación con jóvenes del país.