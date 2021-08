Díaz-Canel: “Estamos en el límite de las capacidades de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno"

Imagen de la reunión del Grupo Temporal de Trabajo Foto © Estudios Revolución (Cubadebate)

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel alertó este lunes, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del gobierno para el enfrentamiento a la epidemia, de que el país está al límite de sus capacidades en la lucha contra el COVID-19.

"No nos podemos conformar, ni podemos aceptar el número de casos y fallecidos diarios que estamos teniendo en el país; tenemos que estar inconformes con lo que está pasando", dijo Díaz-Canel ante los funcionarios encargados de atender la pandemia en la isla.

El mandatario también alertó que “si no logramos más efectividad en ese trabajo de enfrentamiento y que por otro lado se cumplan las medidas de aislamiento y distanciamiento físico, no vamos a controlar la enfermedad”.

En el encuentro con sede en el Palacio de la Revolución y enlazado a través de videoconferencia con todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, Díaz-Canel alertó que “estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno".

"O entendemos esa gravedad y ahorramos; somos más eficientes; más efectivos; nos ponemos de lleno para cortar el contagio, o no vamos a tener soluciones, sencillamente porque la velocidad de transmisión es más alta que lo que podamos tener en recursos e infraestructura", aclaró.

"Tenemos que terminar todos de entender esa situación, insistió, porque todavía las personas siguen en las calles como si no estuviera pasando nada. Es importante discutir, exigir, controlar y también criticar", dijo.

"Reconocemos autocríticamente -señaló Díaz-Canel-, los problemas de organización que todavía existen, pero también hay que seguir hablando con nuestro pueblo porque una parte importante de responsabilidad está en el comportamiento de las personas".

El mandatario volvió a insistir en “la lucha contra la venta ilegal de medicamentos, en la batalla contra la negligencia y la chapucería”. El tema de los medicamentos que son vendidos en el mercado negro ya había sido tratado la semana pasada.

En su diálogo con las autoridades de los territorios y en compañía del Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el mandatario ordenó seguir vacunando todo lo que se pueda y tratar de incrementar la producción de vacunas, afectada por la falta de suministros y la crisis económica que vive el país.

Díaz-Canel también calificó de "falsas" y "parte de la campaña mediática contra el país en este complejo momento", las informaciones recientes que sitúan a Cuba entre las naciones con más muertes y contagios por COVID-19, no sólo en América Latina sino en todo el mundo.

En ese sentido, aseguró que "nuestro país contabiliza en estos momentos 314 muertes por millón de habitantes; el mundo sitúa este mismo dato en 549 y en el área de las Américas en 1998".

"Nos duele cada muerte en Cuba, pero en estos días en que nos ha crecido la letalidad, esta sigue estando en 0,75; contra 2,58 en las Américas y 2,12 en el mundo", añadió Díaz-Canel.

Esta manipulación estadística de la propaganda oficialista cubana no se corresponde con los recientes análisis de prestigiosos medios de prensa como la agencia Reuters y el periódico The New York Times, que ubican a Cuba entre los países con mayor número de muertos y contagios por coronavirus durante las últimas dos semanas.

Las razones de esta disparidad es que el gobierno cubano no pone el foco en el periodo de intensificación de la pandemia durante la última ola de contagios, e insiste en diluir esas altas cifras entre el número total de casos y fallecimientos que han tenido lugar desde marzo del 2020, cuando tuvieron lugar los primeros casos de COVID-19 en la isla.

La realidad es que en las últimas dos semanas el crecimiento de los casos y la mortalidad en la isla es de los mayores del mundo, un hecho que resulta más escandaloso teniendo en cuenta que el alza de los contagios ha coincidido con la vacunación masiva con candidatos vacunales propios.

Hasta el 72 porciento de los nuevos contagios han sido en cubanos que ya tenían las las tres dosis de alguna vacuna aprobada por el ente regulador cubano, cuya efectividad contra la reciente cepa Delta, responsable de la mayoría de los contagios, parece ser cuestionable.

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 77 fallecidos y 7,950 nuevos contagios de coronavirus en Cuba.

Tras el nuevo registro, la cifra total de diagnosticados desde marzo de 2020 aumentó a 466,199 y la de decesos a 3,515.

Permanecen ingresados en estos momentos 103,209 pacientes: de ellos 51,998 sospechosos; 4,465 en vigilancia y 46,746 son casos activos y confirmados de COVID-19.