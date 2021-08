Florida muestra un promedio de más de 28 000 casos de coronavirus por día

Hospital de Florida. Foto © Captura de video / Local 10 News

La preocupación de las autoridades de Florida crece a medida que se incrementan los casos de coronavirus en el territorio, que ha promediado más de 28,000 contagios diarios en las últimas jornadas, comprometiendo la capacidad de las instalaciones sanitarias disponibles.

El estado volvió a batir un récord de nuevos casos de COVID-19, reportando 28,317 este lunes y 56,633 en los últimos dos días, de acuerdo con los datos de los CDC. Las camas de los hospitales continúan llenándose de pacientes no vacunados infectados con el virus.

El sistema de Broward Health se encuentra al 90% de su capacidad, dice su director médico, el Dr. Joshua Lenchus, en declaraciones a Local 10 News. “Las enfermeras, los médicos, se encuentran sumamente agotados”, comentó.

Broward Health tiene 336 pacientes de COVID en sus hospitales, con 61 nuevos pacientes agregados desde el fin de semana pasado; el 96% no están vacunados. “El 99,5 por ciento de las muertes que tenemos debido a COVID se encuentran en la población no vacunada”, precisó Lenchus.

“Las personas que se quedan aquí más tiempo no están vacunadas, las personas que son un poco más graves no están vacunadas, por lo que realmente es una gran diferencia. Incluso si está vacunado y llega al hospital, las probabilidades de que salga son mucho más altas que si no estuviera vacunado”, explicó.

De igual forma, el especialista llamó la atención sobre el aumento de pacientes en edades pediátricas. “El año pasado no vimos esta tremenda explosión de niños”, dijo. "Creo que parte de esto tiene que ver con la variante Delta, el aumento en la infectividad de esta y el hecho de que esos niños de al menos 12 años o menos no han sido vacunados”, advirtió.

Por otra parte, el Jackson Health System en Miami-Dade está reportando 363 pacientes en sus hospitales. Solo 37 de ellos están vacunados; de ellos, 24 son pacientes del Miami Transplant Institute. En Nicklaus Children's Hospital, hay 24 pacientes con COVID que van desde bebés hasta jóvenes de 18 años. Siete de esos pacientes están en cuidados intensivos.

La semana pasada, Florida reportó un promedio de más de 19,000 nuevos casos de coronavirus por, al tiempo que reconoció más de 13,000 hospitalizaciones en todo el estado el domingo. Las estadísticas de los CDC muestran cinco días consecutivos con más de 20,000 nuevas infecciones.