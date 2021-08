Randy Malcom sobre fotos en la boda del nieto de Raúl Castro: "Mi gente sabe mi posición"

El cantante cubano Randy Malcom reaccionó a la filtración de unas fotos de la boda del nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, la cual asegura fue orquestada por el gobierno cubano.

El integrante de Gente de Zona dijo que su directa no iba dedicada a sus seguidores porque "mi gente sabe mi posición, saben que el paso que yo di lo di de corazón de verdad, y perdí mucho, que fue no poder volver a ver a mi familia ni entrar en Cuba".

Su intervención, indicó, está dirigida a "Díaz-Canel, Raúl, el Cangrejo o el que haya sido del gobierno que filtró esto, porque nadie más tiene esas fotos".

Randy resaltó que no tenía duda alguna de que la aparición de estas fotos eran una vieja táctica del régimen cubano para intentar dañarlo, porque a una recepción como esa no se permite la entrada de cámaras, celulares y solo hace las fotos un equipo especial del gobierno. Incluso, le extraña "que no lo hubieran hecho antes, como le hicieron a Yotuel o a Jorge Junior".

"Está vieja esa manipulación, yo tenía 20 años, ese juego ya está viejo, ya no funciona, saquen todas las fotos que quieran sacar. Quieren venir a tergiversar y confundir, dan pena, esas fotos a estas alturas es bien ridículo", señaló.

Las fotos son de 2005 o 2006, explicó el artista, cuando él formaba parte de la Charanga Habanera.

"No tengo por qué avergonzarme de eso, yo di un paso bien importante en mi vida porque era necesario para mí denunciar con mi voz todos los problemas que hay en Cuba y denunciar lo que cuando estaba en Cuba no veía, porque cuando uno está en Cuba muchas cosas no se ven", puntualizó el cantante.

Randy, que aseguró estar harto de tanta manipulación y mentiras, recordó sin tapujos que "el mensaje de Alexander en el concierto [con Laura Pausini] fue obligado" y que "el miedo antes me comía pero eso se acabó".

"Hoy lo que tenemos es que unirnos por una Cuba libre, que es lo que necesitamos. Yo voy a seguir hablando por los que están en Cuba y necesitan apoyo y para todos los que, como yo, no pueden regresar a Cuba a ver a su familia", afirmó.

