Youtuber cubana La Damosky denuncia racismo en España

La youtuber cubana Ariagna González, "La Damosky", denunció el comportamiento racista y xenófobo de dos españolas en Pamplona que la llamaron emigrante, pretendiendo ofenderla por ser mulata.

La Damosky compartió con sus seguidores una experiencia vivida esta semana mientras estaba con una amiga cubana, sentadas conversando en la terraza de un bar.

"Hoy estaba con mi amiga cubana tomándome un vino en una terraza. Dos mulatas, dos emigrantes, dos negras. Habían en la mesa de al lado dos señoras mayores, pijas (personas de gustos propios de clase social adinerada) con sus maridos en un bar muy pijo de Pamplona. Las señoras vinieron a ofendernos, a llamarnos emigrantes. Simplemente parece que les molestamos o se llenaron de odio en ver esta alegría y este color bronceado", contó la youtuber cubana.

La Damosky dijo a sus seguidores que nunca le había pasado algo similar solo por ser mulata aunque reconoció que se producen episodios de racismo en España y en el mundo.

"Racismo en España y en muchos lados hay, pero me dio la satisfacción de decirle: Soy española, también pago mis impuesto y me puedo sentar en el bar más caro de Pamplona, porque puedo. Las señoras arrugadas me llamaron hasta a la policía, pero se equivocaron de persona porque les formé lo que el viento se llevó", dijo la influencer cubana.

La Damosky comentó sentirse orgullosa de estar en España y que sea su país también. Comentó a sus seguidores que tuvo el apoyo de los agentes del orden público y dejó ver que ante la ley todos los ciudadanos españoles tienen los mismos derechos.

"La policía me dio mi razón. Posiblemente cotizo en Hacienda más que ellas. Se equivocaron de persona porque no somos unas sin papeles. Soy española igual (que ellas)", dijo.

En cuanto al racismo la youtuber indicó que muchas veces en los países europeos se dice que no hay este tipo de comportamientos, pero eso no es real.

"Cuando ven a dos cubanas juntas, mulatas, piensan que se van a robar a sus maridos", comentó La Damosky dejando entrever que en el fondo de todo había un poco de celos por parte de las españolas y desconfianzas en sí mismas.

La Damosky reside en España pero parte de su familia vive en Cuba. En julio denunció en sus redes sociales la muerte de su madre en la provincia Ciego de Ávila, donde no pudieron tratarle su afección por falta de medicamentos.

La joven influencer afirmó que hizo todo lo posible por hacerle llegar medicinas con ayuda de algunos de sus seguidores, pero esto no fue suficiente.

"Cuba no es una potencia médica, mueren muchas personas por falta de lo que ya sabemos. Caer en un hospital en Cuba es la misma muerte", aseguró la joven.

Los vídeos de La Damosky se viralizaron en las redes sociales de los cubanos por su manera de hablar usando la terminación -osky en muchas palabras y por su modo simpático de contar cosas cotidianas. En Facebook tiene 178 mil seguidores y en Instagram 80.9k seguidores.