Antonella Roccuzzo, junto a Leo Messi en el avión privado rumbo a París: "Hacia una nueva aventura"

Lionel Messi ya está rumbo a la capital francesa después de acordar este martes 10 de agosto su fichaje con el Paris Saint-Germain (PSG) para las próximas dos temporadas. El futbolista argentino está viajando con su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos hacia la que será su nueva ciudad, un momento muy importante que la argentina quiso inmortalizar y compartir con el mundo a través de Instagram.

Desde el avión que les lleva hacia la ciudad francesa, Antonella se tomó un selfie con su marido en el que les vemos a los dos muy sonrientes.

"Con toda hacia una nueva aventura juntos los 5", escribió sobre la imagen, dejando claro que el deportista cuenta con su apoyo incondicional y el de sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), que le acompañarán en esta nueva aventura.

Esta foto llega minutos después de que la familia haya sido capturada en el aeropuerto de Barcelona, donde embarcó este mismo martes para viajar a París.

El pasado jueves el Barcelona anunció que el astro argentino no continuaría en el club. Desde entonces, los rumores y especulaciones sobre cuál sería el nuevo equipo de Messi comenzaron a circular sin parar. El domingo, Messi se despidió del que fue su equipo durante las últimas décadas en una emotiva rueda de prensa en la que no pudo contener las lágrimas.

En estos días de incertidumbre, la argentina ha sido todo un apoyo para su marido y le dedicó unas preciosas palabras a través de Instagram después de su despedida en el Camp Nou.

"¡Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, ¡¡nos fortalece!! Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca… Vamos juntos hacia donde sea, ¡pero siempre hacia adelante! ¡Te amo mi amor!", escribió acompañando a una foto en la que aparece la familia al completo junto a los títulos que logró el delantero en el que ha sido su equipo hasta ahora.

Leo Messi también se despidió con unas emotivas palabras en las que dejó abiertas las puertas a una posible vuelta.

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!".

