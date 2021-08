Antonela Roccuzzo sobre salida de Messi del Barcelona: Lo que no nos mata, nos fortalece

Antonela, Messi y sus hijos Foto © Instagram / Antonella Roccuzzo

La esposa del futbolista argentino Leo Messi, Antonela Roccuzzo, aseguró que "lo que no nos mata, nos fortalece", en referencia a la salida del jugador del FC Barcelona luego de más de dos décadas.

"¡Qué difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece", escribió Antonela junto a una adorable foto de la pareja y sus tres pequeños.

La modelo y empresaria argentina destacó el valor de la familia y que unidos "saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca".

"Vamos juntos hacia donde sea, ¡pero siempre hacia adelante! ¡Te amo mi amor!".

Este jueves, trascendió la noticia de que Messi no seguiría en el FC Barcelona, a pesar de la expresa intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, debido a obstáculos económicos y estructurales ligados a la normativa de la liga española.

El futbolista de 34 años, el jugador que más partidos ha disputado con el Barça, no pudo contener las lágrimas durante la conferencia de prensa en la que comunicó oficialmente su salida del equipo.

"Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Laporta me dijo que no pudo hacer más. Por LaLiga y por la deuda del club, que no quería endeudarse más, no se dio. Yo escuché muchísimas cosas que se dijeron sobre mí, pero te puedo asegurar que yo hice todo lo posible para quedarme. El año pasado no quería quedarme y lo dije. Este año sí que quería, pero no se pudo", explicó Messi.

