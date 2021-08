Cubano denuncia falta de atención médica en Santa Clara: "Que se muera en la casa"

“Que se muera en la casa” fue la respuesta que recibió un cubano residente en la ciudad de Santa Clara cuando solicitó los servicios de emergencia para su suegra con un accidente cerebrovascular.

A través de una directa en Facebook, que publicó este lunes en el perfil de la Fundación Nacional Cubano Americana, el hombre denuncia la falta de atención médica de su suegra, a quien identifican como Jacinta Rivera, de 69 años.

“Estoy aquí, frente al hospital, para que vean que no es cuento, como siempre dicen. Estoy aquí en el hospital Arnaldo Melián Castro, de Santa Clara, de una potencia médica”, señala el joven al inicio de su denuncia.

En las imágenes relata que en horas de la madrugada de este lunes su suegra entró en un accidente cerebrovascular, pero “cuando llamamos a la ambulancia del centro coordinar le dijeron al ambulanciero que ‘se tenía que morir en la casa’. Esa fue la respuesta del médico del centro de coordinación”.

Según su testimonio, el enfermero de la ambulancia “se portó bastante bien, se quejó que no podía hacer así, que nos tenían que dar alguna respuesta y mandó a buscar otra ambulancia, que cuando llegó ventilaron a mi suegra y enseguida respondió bien y la trajeron a este hospital”.

Pero al llegar, cuando se suponía que debía ser llevada por su condición a una sala de terapia intensiva, fue ingresada en una sala improvisada en uno de los pasillos a la entrada del hospital, donde igual atienden a enfermos con Covid-19, refiere en su denuncia pública.

“La paciente desde que llegó no ha recibido la atención médica que lleva, la que ha recibió es la de la sala de respiratorio, una paciente que está ventilada con un equipo de quirófano, no de unidad intensiva, una sala que está abierta, más bien es un pasillo si se dan cuenta”, detalla sobre las condiciones en las que se encuentra su suegra, en estado grave.

“Cada vez que vamos a ver un médico o un enfermero nos dicen que ellos no saben, porque tiene que ser atendida por un médico de cuidados intensivos y esto es una sala de respiratorio donde hay pacientes con Covid”, expone.

El joven explica que se quejó con la vicedirectora de Asistencia Médica del hospital, quien para evitar que sus denuncias trascendieran a los medios independientes decidió enviar a “un residente de cuidados intensivos, que no puede hacer nada, porque aquí no hay condiciones para hacer nada, él nos lo dijo”.

“Él está simplemente como un objeto decorativo, para que no digan que se murió sin asistencia médica, pero sí se está muriendo sin asistencia médica, porque la que tiene no es la que necesita. Ella debe estar en una sala de cuidados intensivos y no está porque dicen que no tienen capacidad para trasladarla, que tiene que estar aquí hasta que fallezca”, concluye en su denuncia.

También en días recientes una profesora de la Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas denunció el colapso del sistema de salud en Santa Clara, Villa Clara, donde vio en un policlínico “colas de 20 horas y más y personas muriendo en los pasillos”.

“Quiero expresar mi preocupación por lo que he presenciado y vivido en el día de ayer en la consulta de IRA del policlínico Martha Abreu. Presencié colas de 20 y más horas, personas muriendo en los pasillos, vi morir a una anciana después de varias horas de espera y cuatro días sin test de antígeno ni PCR. Sencillamente, vi lo que nunca hubiera deseado ver: el colapso de nuestro sistema de salud”, escribió Ana Iris Díaz Martínez en su perfil de Facebook.

“Nunca pensé que presenciaría en mi país muerte por falta de atención médica. Cuba, tengo el derecho honrado de decir lo que pienso”, apuntó además.

Según declaraciones de este lunes del gobernante Miguel Díaz-Canel, el país está al límite de sus capacidades en la lucha contra la pandemia de coronavirus, que prácticamente tiene colapsada a la mayor parte de las unidades asistenciales de la Isla.

Durante una reunión del Grupo Temporal de Trabajo del gobierno para el enfrentamiento a la epidemia, admitió que “estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno".