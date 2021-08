Profesora cubana denuncia colapso del sistema de salud: “Vi colas de 20 y más horas y personas muriendo en los pasillos”

Hospital de Santa Clara (Imagen referencial) Foto © Vanguardia

Una profesora de la Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas denunció el colapso del sistema de salud en Santa Clara, Villa Clara, donde vio en un policlínico “colas de 20 horas y más y personas muriendo en los pasillos”.

“Quiero expresar mi preocupación por lo que he presenciado y vivido en el día de ayer en la consulta de IRA del policlínico Martha Abreu. Presencié colas de 20 y más horas, personas muriendo en los pasillos, vi morir a una anciana después de varias horas de espera y cuatro días sin test de antígeno ni PCR. Sencillamente, vi lo que nunca hubiera deseado ver: el colapso de nuestro sistema de salud”, escribió este miércoles Ana Iris Díaz Martínez en su perfil de Facebook.

La mujer refirió además que en el policlínico solo contaban con “la presencia de dos o tres médicos y una cola de más de 80 personas. Creo que hay que tomar cartas en el asunto muy pronto porque el derecho a la vida es lo primero”.

“Nunca pensé que presenciaría en mi país muerte por falta de atención médica. Cuba, tengo el derecho honrado de decir lo que pienso”, apuntó además la profesora Díaz Martínez.

La misma aclaró, además, que sus “amigos y conocidos saben que abrazo el proyecto social nuestro en sus esencias y valores. Desde muy joven he luchado mucho a su favor. He dirigido procesos importantes desde la honestidad y el alto sentido del deber que me caracteriza”.

“Con los derechos que esta actitud sin manchas me da, hoy quiero expresar mi preocupación por lo que he presenciado y vivido”, enfatizó en su denuncia.

Por su parte, otra cubana residente en Holguín, cuestionó el parte oficial dado por el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, este 3 de agosto referido al reporte de fallecidos por coronavirus en su provincia.

“No sé cuánto puede afectarme esto, pero es muy difícil callar todo lo que vemos y quedar como si nada pasara. Juré ver hoy el parte oficial del doctor Durán y pude por mí misma ver que no era real la cifra de fallecidos de Holguín”, escribió el 3 de agosto en su perfil de Facebook Dayamina Yelis Toledo Oro, quien trabaja en el hospital general universitario Vladimir Ilich Lenin de Holguín.

Dayamina refiere que el 2 de agosto ayudó en los trámites de un fallecido y que en la morgue vio otros seis más. Estando en la funeraria supo que “necesitaban trasporte para cuatro casos de Velasco y para Alcides Pino, que tenía un reporte de 19 fallecidos. Entre una y otra cosa, puedo decirles que hasta que estuvimos allí íbamos por 46. Me sorprende hoy oír ‘Holguín 10’ y los otros, dónde están. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo tanta mentira?”.

“No sería mejor decir la verdad al pueblo para evitar cualquier comentario desagradable. A los que dicen ser tan comunistas yo les propongo algo muy fácil: vallan a la funeraria y verán como nunca familias desesperadas haciendo trámites. Pregunten a cada una la causa de muerte y verán ahí la realidad de Holguín y las mentiras de nuestra televisión cubana”, concluyó en su denuncia.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública, en los primeros cuatro días de este mes en Holguín han fallecido 35 personas por coronavirus, además de reportar 2051 nuevos casos contagiados. En Villa Clara se reportan en estos últimos cuatro días 18 fallecidos y 2153 nuevos positivos.