Periodista cubana Camila Acosta lleva 28 días en reclusión domiciliaria tras reportar protestas del 11J

Camila Acosta. Foto © Facebook de Camila Acosta

La periodista independiente Camila Acosta denunció este martes que lleva 28 días en reclusión domiciliaria luego de reportar las protestas masivas del 11J contra el régimen de La Habana, por lo cual se encuentra a la espera de juicio.

“Hasta para salir a ver a un abogado debo informarlo. Hoy salí a esas gestiones en la mañana y los oficiales me pararon a menos de una cuadra, pudieron mi carnet de identidad y, cuando les dije a dónde iba, realizaron una llamada telefónica para consultar si me permitían salir o no. Todos los vecinos observaban la escena con curiosidad. La humillación pública es uno de sus mecanismos de presión contra los disidentes”, expuso la joven en redes sociales.

“La patrulla 565, con cuatro personas dentro, me siguió en todo el trayecto e incluso me esperó por más de tres horas en lo que realizaba las diligencias. Otro agente vestido de civil custodiaba la esquina contraria en una moto. El regreso fue igual, con seguimiento constante. Conté un mínimo de seis oficiales de la PNR y la Seguridad del Estado solo en funciones de no perderme de vista e impedir que me saliera del cronograma”, refirió.

Acosta lamentó que el gobierno cubano destinara combustible y recursos para mantenerla vigilada, a pesar de que su único “delito” era “pensar diferente a la ideología del PCC”. Asimismo, criticó que su “peligrosidad” se basara en tal desavenencia con el poder.

“(…) Esto se dice y parece cosa de locos y, pues sí, así vivimos en Cuba hace más de 60 años, donde los disidentes son considerados como criminales de la peor calaña. Mientras, cientos de personas mueren diariamente por COVID-19 hasta por falta de una ambulancia para ser transportados a tiempo al hospital, la criminalidad aumenta, y las madres se las ingenian para alimentar a sus hijos en medio de la peor crisis sanitaria y económica del país”, subrayó.

Según refirió, podría enfrentar juicios por “desorden público” e “instigación a delinquir”, luego de reportar las manifestaciones. “Me pueden condenar a cumplir hasta un año en prisión; estoy regulada hace casi 2 años, no puedo salir de mi país; estoy presa en una casa que no es mía, en donde Fabio Corchado Borroto me ha acogido después del último desalojo”, dijo.

“Pero nada de eso, nada, me hará desistir de mi labor y vocación por informar, por reclamar Libertad para Cuba, por darle voz a los reprimidos por esta sanguinaria dictadura militar. Si todos resistimos y hacemos lo que nos corresponde, con amor y responsabilidad, lograremos legarles un mejor país a nuestros hijos”, añadió.

Tras su última detención, en la estación de Zapata y C, Acosta afirmó que había escuchado a agentes de la Seguridad del Estado calificarla como "persona altamente peligrosa". “Por eso están hiendo no solo contra mí sino también contra mis amigos”, dijo a través de un video que transmitió para el medio independiente CubaNet, con el cual colabora.