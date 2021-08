Autoridades reconocen colapso en hospital de Morón: Seis horas de espera por un Rayos X, dos días sin cambiar una sábana y falta de oxígeno

Sala del hospital Roberto Rodríguez de Morón Foto © Captura de pantalla/Invasor

El hospital Roberto Rodríguez de la localidad de Morón, en Ciego de Ávila, rebasó sus capacidades ante los más de 1000 casos de coronavirus diarios que reporta la provincia, sugirieron las autoridades municipales.

En un reportaje del diario estatal Invasor, la periodista Amanda Tamayo describe la odisea a la que se enfrenta tanto la instalación como el personal que labora tras la denominada Zona Roja, donde 300 sanitarios atienden a los 465 casos de Covid-19 del municipio.

“Seis horas de espera por un Rayos X, dos días sin cambiar una sábana, tres guaguas de enfermos que nadie quiso en otro lugar, 48 horas de guardia médica y sin relevo, dos horas pidiendo que te den el captopril, un muchachito que te asignaron hasta para bañarte si es necesario, una sensación de ahogo más común de lo que debería, una enfermera que te busca una bránula por todo el hospital”, describió la reportera.

Ante el medio millar de pacientes aquejados por el coronavirus, la entidad solo cuenta con “46 camas de vigilancia intensiva y ventilación, de las que 28 tienen altas prestaciones. Siete para la sala de UCI pediátrica, y otras 73 de pediatría; 78 para embarazadas y más de 200, en total, para adultos”, aseguró el reportaje.

“Medio millar de gente que necesita ropa, comida, medicinas, un baño limpio, cinco o seis nasobucos por día, un enfermero pendiente de su historia clínica, saber el resultado de su placa, recibir el PCR en tiempo, ponerse una mascarilla de oxígeno para aliviar el ahogo”

A pesar del colapso no reconocido oficialmente ni por la prensa ni por las autoridades, la periodista señala varias acciones con el apoyo de la comunidad que han facilitado las condiciones del hospital.

Según explica, el centro ya contaba con necesidades previas a la Covid. La pandemia sólo agravó una situación de desabastecimiento que ya se arrastraba.

Se necesitan actualmente 1200 sábanas y 500 ropas de pacientes. “Soldar 35 butacas de acompañantes, 12 mesas y 31 camas, por largo tiempo rotas”, señala el reportaje y reconoce el esfuerzo del sector cuentapropista para ayudar a paliar la crisis.

“Se pensó en que la Fábrica de Calentadores Solares de RENSOL y una brigada de cuentapropistas podían asistir a la dirección de electromedicina”, explica el artículo.

Yoel Alberto Fleites, Teniente Coronel del municipio, se refirió al tráfico de medicamentos por parte del personal de la institución y denunció el caso de un trabajador que intentó sacar un bolso de antibióticos.

Además, la periodista sugiere, aunque asegura no haber comprobado el rumor, que las camas para enfermos pudieran estarse vendiendo en casi 3 mil pesos CUP.

“Pero si la cuestión fuera solo de control y disciplina, y no también de ética y compasión, el rumor de que se venden camas hospitalarias (hasta el precio, se dice, de 3 000.00 pesos) no cabría aquí. No pudimos confirmarlo, pero por alguna razón seria es que la licenciada Rafaela García, jefa de Registros Médicos y Estadísticas, ha tenido que ponerse fuerte y endurecer el engranaje de los ingresos”, señala.