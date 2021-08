Prensa oficialista pide voluntarios para Hospital de Ciego de Ávila: Es una urgencia

Trabajadores en Hospital de Ciego de Ávila. Foto © Invasor / Osvaldo Gutiérrez

Un artículo de la prensa oficialista de Ciego de Ávila publicado este martes, denota la compleja situación que viven los hospitales del territorio frente a la pandemia del coronavirus.

“Al Hospital (Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila) le faltan manos y no es una metáfora esto que escribo: es una urgencia”, dice el texto. “Faltan manos para sus ascensores, para conducir camillas, limpiar salas, subirle el jugo a un paciente, asistirlo en la comida o el baño, y las enfermeras y enfermeros puedan ocuparse, entonces, de procederes que no sabrían otras manos”, describe.

De igual modo, el texto del periódico Invasor reconoce que la carencia de personal no es problema de las plantillas de los trabajadores del centro, que cubren la capacidad formulada antes, cuando “el oxígeno no se agotaba y morirse no era noticia diaria”.

“Hablo de voluntarios. De todos los que tenemos que pasar de preocuparnos a ocuparnos. De quienes piden ponerle corazón a Ciego de Ávila y todavía no le han puesto manos. De los fieles que podrían establecer su reino de Dios allí y hacer de la caridad, una vez más, su religión. Pienso en los jóvenes que se han ido a la papa, a la caña, al surco porque la siembra estaba atrasada o la cosecha casi en el suelo… Imagino allí a quienes se quejan con todas las razones y no cooperan con todas sus sinrazones”, expone la periodista.

“En el Iraola también están los que pudieron aludir a cualquier pretexto (real) para quedarse en casa con las mismas ganas de vivir y menos riesgos…y menos miedos. No hablaron de niños pequeños, ni de fatigas, ni de hipertensión…Hablaron de salvar, de ayudar”, subrayó.

La situación en ese territorio, como en varios otros de Cuba, se torna cada vez más difícil. En tal sentido, las autoridades cubanas decidieron convertir el Hotel Ciego de Ávila en centro pediátrico con 240 camas, mientras que el centro ubicado en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos pasa a recibir y atender adultos.

Un reporte previo de la prensa oficialista revelaba que el Hospital de Ciego de Ávila se encontraba colapsado, informando que incluso el director de la institución había hecho las veces de camillero para ocuparse del traslado de pacientes graves.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 9,629 nuevos casos de coronavirus y 80 fallecidos por la enfermedad. Ciego de Ávila registró una de las mayores cifras, con 1434 contagios adicionales en el día, de los cuales 493 correspondieron al municipio cabecera.

Un mapa del diario The New York Times expone que Cuba es actualmente el país de América Latina con más casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes y el tercero en el mundo.