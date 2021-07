Paciente Covid en el Hospital de Morón: "Me están matando"

Una paciente Covid estalló esta semana en las redes sociales. En una directa compartida en Facebook, la mujer, que dice llamarse Dayamy Rivero, denunció la mala calidad de la atención médica que recibe en el Hospital de Morón (Ciego de Ávila) y la ausencia de medicinas o tratamientos para hacer frente a la pandemia.

"Se lo digo al mundo entero. Están acabando con la gente aquí en el Hospital de Morón. Basta ya de abusos con los pobres infelices allá arriba (en la planta Covid). No me están poniendo medicamentos. Me están matando", recalcó.

"Lo mínimo que uno merece es un buen trato. A mí no se me ha puesto un medicamento; estoy enferma con Covid y nadie me da solución", añadió en una directa enviada a CiberCuba por Nayda de la Cruz, responsable del Partido Nacionalista Cubano en España.

"Cuando te tratan mal, cuando estás viendo que están haciendo cosas que no se deben hacer; que se están perdiendo los medicamentos y no se los están poniendo a uno, uno tiene que gritar. Están vendiendo medicamentos a 7 mil pesos", añadió la paciente, visiblemente afectada.

"Yo, pidiendo mi medicamento, que me corresponde, y no aparece", añade quejándose de que los médicos primero le dijeron que ese no era el tratamiento que ella necesitaba y finalmente es el que le pusieron.

Ante su queja, una trabajadora del hospital le recomendó que subiera a la sala donde estaba ingresada y le comentara al médico que la atiende que si estaba ahí, necesitaba medicación.

"Tú no haces nada allá arriba sin antibióticos y sin nada", señaló, dándole la razón en su queja.

La paciente Covid, presa de la desesperación, aseguró también en la directa que estaba pidiéndole a Dios para que alguien apareciera por ahí y resolviera su situación.

Pandemia fuera de control en Morón

Apenas dos días después de que el grito de Dayamy Rivero se hiciera viral, la prensa afín al Partido Comunista reconoció el colapso de la asistencia sanitaria en Morón.

Según explicaron, los tiempos de espera en los Cuerpos de Guardia superan las cinco horas. Además, confirmaron que tienen déficit de camas en hospitales y centros asistenciales y capacidades limitadas de equipos de respiración mecánica y terapia intensiva.

Las autoridades de Salud Pública reconocen que la pandemia está fuera de control en Morón; que no tienen medicamentos para hacer frente a la emergencia sanitaria y que hay gente que está muriendo en sus casas sin recibir asistencia médica.

De hecho, admiten que el 51,6% de los pacientes ingresan a los cuatro días de manifestar síntomas de la enfermedad, lo que significa que han estado contagiando antes de acudir al médico.

El Ministerio de Salud Pública registró este jueves 68 fallecidos por Covid-19 y 8,607 nuevos casos de coronavirus (716 menos que este miércoles, jornada en la que se batió el récord de contagios con 9,323 casos).

El año pasado, en medio de la pandemia, el régimen cubano se gastó 1,2 millones en la compra de armamentos.

Entre 2014 y 2020, los comunistas cubanos duplicaron las inversiones en servicios empresariales e inmobiliarios y recortaron hasta 7 veces el dinero destinado a Salud.