Artistas cubanos defienden la adopción de animales callejeros

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros Foto © Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

Casi medio centenar de artistas se unen en la campaña de bien público “No compres uno de raza, adopta uno sin casa”, que impulsan Bienestar Animal Cuba (BAC), Estudio 50 y la revista Vistar Magazine, para encontrarle hogar a animales rescatados de la calle o del maltrato del hombre.

Con el amor por los animales como factor común, reconocidos rostros del entretenimiento y la cultura en Cuba exhortan a sus miles de seguidores en redes sociales y medios tradicionales de comunicación a respetar al menos o a darle una familia a esas criaturas que, por ser mestizas o tener algún tipo de limitación física, son discriminadas.

Actores, músicos, bailarines, youtubers, etc., dejan claro así que el quehacer de BAC (la mayor organización animalista de la isla), protectores independientes y otras asociaciones similares solo se completa si los animales abandonados o maltratados encuentran una casa. Después de salir de las calles, son rehabilitados en hogares temporales y por último, entregados en adopción responsable.

De acuerdo con Javier Larrea, presidente de BAC y principal artífice de la campaña, la adopción y el seguimiento que se le hace a la misma es el paso que realmente garantiza el bienestar de un animalito. “Solo si nuestros rescatados son adoptados podemos contar con hogares disponibles para ayudar a más peludos. Es una cadena que no se detiene y que gracias a estos artistas hoy se hace más fuerte”, afirma a CiberCuba.

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros / Foto: Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

No obstante, el proyecto no atenta de ninguna manera contra la tenencia de animales de raza, sino que hace una apuesta por la inclusión de los que son salvados de la violencia, la desidia y la irresponsabilidad humanas. Se trata de poner la mirada en esos animales que pocos quieren porque son “satos” o porque les falta un ojito o una patica.

En palabras de la actriz Heydy González, le encantó la idea de contribuir junto a su prometido, el cantante Eddy Borges, con una causa “tan bonita y maravillosa, que salva a tantos animalitos después de haber pasado por situaciones duras” y les da “la oportunidad de tener una familia que los acoja en un hogar lleno de amor y seguridad”.

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros / Foto: Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

La popular influencer aparece en la campaña retratada junto a Ibar, un gatico que le “robó el corazón”, a pesar de que desde niña ha preferido a los perros. “Tengo que decirte que jamás en mi vida había tocado un gato. Ibar tuvo dos accidentes y estuvo sin caminar porque se fracturó las cuatro paticas, pero gracias a BAC hoy está perfectamente recuperado”, expresa contenta.

Heydy espera “que muchas personas se sensibilicen y que estos peluditos puedan encontrar un hogar. Han pasado por cosas tan difíciles que son más amorosos de lo normal y merecen recibir el mismo cariño que dan”.

Para Alicia Hechavarría, por otro lado, BAC es motivo de inspiración. La joven actriz lleva más de un año colaborando con quienes “trabajan arduamente por el bienestar animal y que tienen toda mi admiración porque su lucha también es mía”. Por eso se apuntó “de primera” junto a su novio y su cuñado en esta iniciativa.

La hija del actor Fernando Hechavarría fue fotografiada cargando a Patica, una perrita a la que hubo que amputarle una de sus extremidades después de ser atropellada y que necesita un hogar en el que pueda desenvolverse feliz.

Alicia recuerda que “BAC siempre dice que una persona no puede salvar a todos los animalitos, pero cada persona puede adoptar y salvar a uno y eso es hermoso. Desde nuestra posición como artistas tenemos la posibilidad de ayudar a visibilizar la labor de los activistas y a concientizar sobre un tema tan delicado porque la crueldad existe”.

Como escribiera John Lennon, somos soñadores, pero no somos los únicos, asegura Alicia. “Sueño con una sociedad cubana donde se respeten los derechos de los animales y se vele por su bienestar”.

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros / Foto: Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

BAC en tiempos de pandemia

Si bien BAC auxilia a la mayor cantidad de animales callejeros que puede a través de rescates, campañas de desparasitación, esterilización y concientización, ferias de adopciones, concursos infantiles y otras iniciativas, la pandemia la ha golpeado grandemente.

“Si antes escaseaban las cosas, ahora mucho más. Hay menos medicamentos, menos comida y menos posibilidades de movilización dentro del país. Antes podíamos comprar algunos medicamentos y otros recursos en La Habana y hacerlos llegar a otras provincias, pero hoy es imposible y en el interior la escasez es todavía mayor que en la capital. Estamos en condiciones paupérrimas, pero hay que sobreponerse y echar para adelante”, destaca Larrea.

A tenor con el líder de esta organización independiente y autofinanciada, “muchas personas han dejado de colaborar o ya no pueden ayudar a BAC como antes lo hacían porque casi no tienen cómo sustentarse a sí mismos y a su familia o se han quedado sin trabajo. Sin embargo, hemos buscado alternativas para no entrar en crisis ni vernos obligados a detener todo el trabajo”.

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros / Foto: Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

De igual forma, el también estudiante de quinto año de Derecho resalta que lo que más afecta a los animales en la sociedad cubana es el alto índice de maltrato que existe, así como la poca cultura de protegerlos, amarlos y respetarlos. Se ha ganado mucho en este sentido, pero queda mucho camino por recorrer porque no es una prioridad en la sociedad, en el contexto cubano, trabajar en la conciencia de la gente sobre el tema”.

Larrea explica que desde que entró en vigor el Decreto-Ley de Bienestar Animal en julio pasado, la situación no ha cambiado mucho. “En lo personal no conozco aún el primer caso de maltrato que haya sido atendido por las instituciones encargadas de sancionarlo. Ni siquiera responden los correos o los teléfonos que habilitaron para hacer llegar las denuncias sobre el maltrato animal.

“No hacemos nada con tener una ley ahora por parte del Estado, si no la hacemos cumplir correctamente porque al final es letra muerta. Hay que sensibilizar más a las personas desde que son niños para que respeten a los animales, incluso cuando no les gustan”, defiende el joven activista.

Artistas cubanos apoyan la adopción de animales callejeros / Foto: Robin Pedraja/Vistar Magazine (Cortesía para CiberCuba)

Desde su fundación en enero de 2020, BAC ha rescatado a 2 486 animalitos en todo el país, ha entregado en adopción a casi 2 700 y ha esterilizado a más de 600. Solo en los primeros seis meses de 2021 ha gastado más de 225 000 pesos en el pago de consultas veterinarias, cirugías, medicinas, comida, transporte y otras gestiones.

Lo anterior, según subraya Larrea, se ha logrado con el aporte de voluntarios y de colaboradores que se preocupan por los animales. “El gobierno no nos ayuda con medicamentos, comida y otros materiales”, dice, mientras lamenta no poder resolver todos los problemas de los peludos y aspira a que BAC tenga un refugio propio.

Con más de 50 000 seguidores en redes sociales, la organización tiene la misma fórmula de trabajo en todas las filiales del país. Larrea dice que eso hace que, más allá de ser animalistas, sean una familia. “La gente nota nuestra pasión, siente que le estamos poniendo el corazón a cada cosa que hacemos”.