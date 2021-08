Hija de Bárbaro de Céspedes, preso el 11J: "La familia sufre de Covid y te necesita más que nunca"

Bárbaro de Céspedes Foto © Facebook

La hija del activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes, preso durante las protestas del pasado 11 de julio en la isla, he publicado un mensaje exigiendo su libertad.

"Hoy se cumple un mes exacto de tu injusta encarcelación y en momentos muy difíciles donde mi familia sufre de COVID y te necesitan más que nunca pido a gritos tu libertad inmediata", escribió Daymis de Céspedes Sánchez en su muro de Facebook.

"No voy a cesar de pedir por ti, mi padre querido, no me voy a cansar de publicarte hasta verte de nuevo libre; sé que no te van a devolver este tiempo perdido ni el sufrimiento de una familia entera pero llegará el momento que todas estas injusticias sean cobradas", añadió la hija.

Bárbaro de Céspedes publicó un emotivo mensaje en directo el pasado 11 de julio, sobre las doce del mediodía, alertando a los camagüeyanos de que había llegado el momento de salir a la calle a luchar por la libertad.

Para entonces ya había trascendido que residentes de San Antonio de los Baños estaban en la calle pidiendo libertad.

"Este pueblo no resiste más. Éste es el momento. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria, que nos está matando aquí", dijo Céspedes a sus seguidores de Facebook con lágrimas en los ojos.

Ése vídeo es ahora la "prueba" de la maquinaria represiva del régimen cubano para acusarlo de "incitación a la rebelión".

El activista cubano envió recientemente un mensaje a sus amigos y seguidores desde la prisión de Cerámica Roja, en Camagüey, donde está encerrado junto con delincuentes comunes.

"Saldré de esta prisión por la puerta grande, dispuesto a seguir entregándolo todo por la libertad de Cuba", le dijo, tras explicar que está en prisión preventiva, a la espera de juicio, acusado de incitación a la rebelión y a desórdenes públicos.

"No sé sinceramente hasta dónde puede llegar la cuantía de esa sanción, que es el artículo 147 de la Ley de Procesamiento Penal, señala en un audio, hecho público en Facebook por su hija Daymis.

"Van a encerrar a un hombre, pero no van a poder encerrar mis ideas. Las ideas ni se encierran ni se matan", señaló, prometiendo que la estancia en la cárcel le servirá para fortalecerse.

"El Patriota sigue vivo. El Patriota no ha muerto. El Patriota seguirá enarbolando la bandera de la libertad. Libertad, Patria y Vida y que Viva Cuba libre", concluyó.

No es la primera vez que Bárbaro de Céspedes está detenido. Este año, el activista protagonizó dos protestas muy sonadas.

La primera de ellas fue en Semana Santa cuando llevó una cruz a la espalda el Viernes Santo hasta la Iglesia Mayor de su ciudad y en la catedral no le permitieron entrar por ir sin camisa, con los colores de la bandera cubana pintados en el torso.

Tras varios días en paradero desconocido, Bárbaro de Céspedes quedó en libertad gracias a la mediación de la Iglesia.

El 19 de mayo, aniversario de la caída en combate de José Martí, el Patriota de Camagüey se manifestó frente a la sede del Partido Comunista de su provincia mostrando una frase del Apóstol que sonó ofensiva a la Seguridad del Estado.

La protesta le valió ocho días de calabozo. Durante ese tiempo no le permitieron realizar una llamada telefónica ni la visita de familiares o abogados.

Finalmente, Céspedes fue puesto en libertad con medidas cautelares que le impedían salir de su casa hasta que finalizara “el proceso” que se le había abierto.