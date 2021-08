Bruno Rodríguez califica de agresión que EE.UU. pretenda proporcionar internet gratis a Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla Foto © Cubadebate / Ismael Francisco

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó como agresión que Estados Unidos pretenda proporcionar internet gratis a la Isla.

“Denuncio agresión del senado de EE.UU. mediante enmienda sobre Internet en Cuba que contribuye a lucrativo negocio de maquinaria política-subversiva en Florida”, expuso este jueves en su cuenta de Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores volvió a argumentar que “el bloqueo es el obstáculo fundamental al acceso libre y soberano del pueblo cubano a Internet”, tras conocerse la aprobación de una enmienda al presupuesto del senado de los EE. UU. para facilitar el acceso gratuito y sin censura de Internet en Cuba.

El nuevo mensaje del canciller cubano reiteró lo expresado en recientes declaraciones sobre la responsabilidad del embargo ante el acceso de Internet por parte de los cubanos, aunque este discurso resulta una contradicción, ya que el gobierno de Estados Unidos recién señaló que el embargo no restringe la provisión de ciertos servicios y transacciones comerciales en favor de las telecomunicaciones con la isla.

Sobre este asunto, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio emitieron un documento informativo conjunto en el que refieren que aunque la mayoría de las transacciones con Cuba, por parte de personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense, siguen estando prohibidas por el embargo, se permiten ciertas actividades para apoyar el acceso del pueblo cubano a la información en Internet.

Si bien todavía no hay una propuesta concreta de cómo se podría acceder a Internet de forma libre y gratuita desde Cuba, en teoría se han barajado varias propuestas que van desde usar la red satelital de Elon Musk, convertir la base naval de Guantánamo o las torres de la embajada en La Habana como puntos de acceso wifi masivo hasta usar globos aerostáticos como los del proyecto Loon de Google para colocar torres celulares flotantes sobre Cuba.

Tras este último mensaje del canciller cubano, el viceministro primero del Ministerio de Comunicaciones, Wilfredo González Vidal, opinó también que el embargo de Estados Unidos es el responsable de todos “los daños y perjuicios económicos ocasionados a las comunicaciones en Cuba”, incluidos, dijo “telecomunicaciones, TIC y servicios postales”.

No obstante, usuarios en la red acusaron de doble moral a ambos funcionarios, al cuestionarlos si también “los cortes de internet, cuando existen manifestaciones son por el bloqueo”. “¿Quiénes son los de la doble moral?”, les inquirieron.

“¿Ahora la culpa de que un envío tarde siete días en viajar de España a Cuba y aquí tarde un mes en ir de La Habana a Guantánamo es del bloqueo?”, les preguntan en otro comentario.

“Señor canciller, hay varios puntos incongruentes en su denuncia: - No es lucrativo si la supuesta implementación del servicio es gratuita. - No alimenta ninguna agenda política-subversiva, pues cualquier usuario podría utilizarlo, no quienes estén ‘confundidos’”, apunta un usuario.

“ETECSA podría rebajar el internet que hoy por hoy tenemos, que por cierto es la más cara del mundo, pero ETECSA hace lo que le da la gana con la conexión, te regala gigas cuando quiere, o te tumba la conexión a su antojo”, señalan también otras opiniones.