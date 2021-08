Gloria Estefan entre los nominados a los Latin Billboard 2021 por su álbum Brazil305

Gloria Estefan Foto © Instagram/Gloria Estefan

La cantante cubano-americana Gloria Estefan fue nominada a los premios Latin Billboard 2021 por su álbum Brazil305 en la categoría de Álbum tropical del año.

Junto con la Estefan igual compiten El Gran Combo de Puerto Rico, con disco En Cuarentena; Frankie Ruiz, con The Greatest Salsa Ever, Vol. 1; Prince Royce, con Alter Ego y la Sonora Ponceña, con el album Hegemonía Musical.

El álbum Brazil305 fue presentado el 13 de agosto de 2020 y uno de sus sencillos Cuando hay amor está dedicado a "toda clase de amor, especialmente el que debemos tener el uno para el otro" porque todos "llevamos el mismo nombre...humanos", según declaraciones de la cantante al presentar fragmentos del videoclip del tema.

En esas imágenes apareció Gloria bailando en la playa con mujeres afroamericanas con coloridas faldas y pañuelos en sus cabezas. Sobre la canción comentó que "es un tributo al poder que tiene el amor para enriquecer nuestras vidas y elevar nuestros espíritus".

Este álbum cuenta con 18 canciones, incluidas varias versiones renovadas de éxitos de su carrera, que grabó con reconocidos músicos de Bahía, Brasil.

Una de las canciones es Samba, una adaptación a ritmos brasileños de su éxito de 1985 Conga, con Miami Sound Machine; Here We Are (Tú y yo) y Get On Your Feet.

Esta última canción es la que le dio nombre al musical de Broadway que desde 2015 cuenta la vida de Gloria y Emilio Estefan en teatros de todo el mundo.

También se incluyen renovaciones de sus icónicos boleros en español Con los años que me quedan y Ayer.

El título de este álbum, Brazil305, es por la fusión que hace Estefan de los ritmos brasileños con la calidez y colores de su querida ciudad de Miami, que tiene como código el número 305.

Este disco alcanzó el puesto número uno en la lista Tropical Airplay de Billboard, además de ocupar el puesto número ocho en la lista de los 10 álbumes más escuchados del mundo, de iTunes, el mismo día de su lanzamiento.

Este nuevo álbum, producido por su esposo Emilio Estefan, llega después de la producción discográfica The Standards, de 2013, y es su decimocuarto disco.

La entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2021 se realizará el próximo 23 de septiembre en el Watsco Center de Miami (Florida), en una gala que estará llena de actuaciones musicales todavía por confirmar.

En esta ocasión uno de los grandes favoritos es el puertorriqueño Bad Bunny, quien cuenta con 22 nominaciones. Detrás de él están Maluma y J Balvin, que compiten con once y nueve candidaturas respectivamente.

Otros de los más nominados en estos premios fueron Karol G y Anuel AA, quienes alcanzaron ocho nominaciones, respectivamente.

