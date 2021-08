Cubano muestra fosas comunes en el cementerio de Mayabe, en Holguín

Un cubano cuyo abuelo falleció de Covid-19 en la provincia Holguín filmó las fosas comunes preparadas en la ciudad de Mayabe para el enterramiento de las víctimas de la enfermedad.

Según la grabación, su abuelo estaba siendo enterrado a las 02:30 de la madrugada, y era el fallecido número 45 del día.

"Miren, este es el cementerio de Mayabe, miren lo que están haciendo aquí, son fosas, para meter los muertos porque no caben", se escucha en la grabación.

"Hoy mismo estoy aquí en el cementerio con mi abuelo a las 02:30 de la madrugada, y es el número 45 que entierran hoy, para que no le vayan diciendo mentira al pueblo de que se murieron 8 en Holguín. 45 hasta el momento y ya están llamando que hay más, para que tengan una idea", puede oírse en el video.

En el material se observan varias fosas en dos niveles, abiertas, preparadas para enterramientos, y con las cubiertas recostadas a una de sus paredes.

Aunque el gobierno cubano se empeñó en negar la construcción de fosas comunes para las víctimas del Covid-19, los reportes de estos enterramientos se han vuelto frecuentes en las redes sociales.

El 27 de julio el santiaguero Raidel Garsia denunciaba en su perfil de Facebook que a su abuela la habían enterrado en una fosa colectiva en un cementerio en la localidad de Juan González, próxima al municipio Guamá, en Santiago de Cuba.

Días después el régimen reconocía la existencia de estas fosas y defendía que no había violaciones en estos procesos.

A la par que salen a la luz estos videos, así como las continuas denuncias de los médicos de que en los hospitales de la isla no hay oxígeno ni medicamentos ni camas para atender a los pacientes de coronavirus, la población pone en duda la información oficial sobre los fallecidos a causa de la enfermedad.

En los comentarios a un post de Facebook que reprodujo el video, usuarios de la red social confirmaron la noticia.

"Que clase de descarados son (el doctor Francisco Durán), así es todos los días, hace como 5 días mi prima enterró a su padrastro, eran las 2 de la madrugada y él fue el numero 62. De madre, hasta cuando por dios", comentó una internauta.

"Este viejo desgraciado de Duran sigue mintiendo al mundo, y todos sabemos la realidad que se está viviendo. Hasta cuándo Dios mío ese pueblo qué es mi pueblo va a seguir pasando por cosas malas y desagradables. Mienten a tiempo completo dando cifras en todo el país y las imágenes hablan por sí solas. Eso es lo que este desgobierno quiere, que se mueran, menos chequera para dar a pesar de que es una miseria y menos para hablar y manifestarse. Hacer de la isla puros negocios", dijo otra.

"Y después dice Durán que no llegan a 10 muertos en toda la provincia Holguín", recordó un cubano.

La víspera, cuando se habría grabado el video en Mayabe, el Ministerio de Salud Pública informó que habían ocurrido 83 muertes en todo el país, de los cuales 9 pertenecían a Holguín y uno al municipio de Moa.

Para este domingo la cifra oficial ascendió a 98. De ellos, 9 habrían fallecido en el municipio Holguín, 5 en Moa y 1 en Banes, en esa provincia.

Sin embargo, el hombre que graba el video asegura que en la jornada llevaban 45 enterramientos con el de su abuelo, información respaldada por las denuncias del colapso de varias morgues en las provincias del oriente cubano.

La semana pasada el gobierno culpó al personal médico del país de la situación. Este domingo, más de una veintena de médicos en Holguín denunciaron el colapso sanitario en la provincia a consecuencia del coronavirus y exigieron más recursos para atender pacientes y respeto al trabajo que realizan.

"Denuncio públicamente que el colapso sanitario de nuestra provincia no se debe al mal trabajo de los médicos y por esta vía exijo los medios de protección y recursos necesario para que puedan salvar al pueblo cubano", dijo Natali Ramírez Ibarra, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales”.

En un video difundido en redes sociales y estados de WhatsApp, médicos, residentes y estudiantes de medicina y estomatología de la ciudad de los parques vinculados a diferentes servicios de atención de salud respondieron a las críticas del primer ministro Manuel Marrero Cruz a los galenos de la isla, a quienes responsabilizó de la crisis sanitaria.

"El colapso sanitario de nuestra nación no es una mentira, no estamos pagados por nadie, es una realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestra institución y en muchas partes del país (...) No es falta de humanidad, es falta de recursos. Basta ya", dijeron.