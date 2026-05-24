"Mi suegra no aparece": Denuncian desaparición de restos humanos en el Cementerio de Colón

Bóveda en el Cementerio de Colón (IMagen mejorada con IA)

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Yaumara Hernández Medina acudió el pasado jueves al Cementerio de Colón, en La Habana, para realizar la exhumación de los restos de su suegra, enterrada en el panteón de la Unión Árabe de Cuba, y se encontró con una situación que la dejó sin respuestas: los restos de su familiar no aparecían en ningún lugar del recinto.

La mujer, que publica en Facebook como YauMi Medina, había llegado al cementerio desde las nueve de la mañana, una hora antes de lo indicado.

Los sepultureros abrieron todas las tumbas del panteón, excepto una que, según les ordenaron, estaba sellada por contener los restos de un embajador. En ninguna de las demás encontraron a la difunta.

«Cuando pudieron empezar la exhumación resulta que mi suegra NO aparece en ningún lado del panteón», escribió Yaumara en su denuncia pública.

La suegra de Yaumara era descendiente árabe y hermana de un ex trabajador de la Unión Árabe de Cuba (UAC).

Su entierro en ese panteón fue posible precisamente gracias a ese vínculo familiar, pues en un principio le informaron que no había espacio disponible.

Ante la desaparición de los restos, Yaumara contactó a una persona identificada como Milagros, quien había coordinado la fecha de la exhumación.

La respuesta fue que la responsabilidad recaía en el cementerio, no en la asociación.

Cuando Yaumara le dio un plazo de 24 horas para obtener una explicación, Milagros dejó de contestar las llamadas y, al responder finalmente por escrito, le preguntó si la estaba amenazando.

La señora Lourdes, presentada como responsable del panteón, confirmó que no se abre ninguna tumba sin autorización expresa de la Asociación Árabe.

Sin embargo, la presidenta de la UAC, identificada como Ayme, declaró que no se ha realizado ninguna exhumación en ese panteón.

Esa contradicción es el centro de la denuncia de Yaumara: «¿Dónde están los restos de mi suegra si la presidenta de la Unión Árabe de Cuba me dijo que no han hecho ninguna exhumación? Porque yo vi varios espacios vacíos».

La pregunta tiene peso legal. El artículo 233 de la Ley No. 151, el Código Penal cubano vigente, tipifica como delito la exhumación o traslado de cadáveres o restos humanos sin cumplir las formalidades legales, con pena de privación de libertad de seis meses a un año.

Yaumara lo citó expresamente en su publicación y fue categórica: «Este delito no puede quedar impune. Exigimos respuesta inmediata de los responsables».

El caso se suma a un patrón de irregularidades documentadas en el Cementerio de Colón.

En febrero de 2024, se denunció el hallazgo de una zanja con huesos humanos a la intemperie en esa misma necrópolis.

De igual forma, en noviembre de ese año, circularon imágenes de tumbas destruidas y restos expuestos.

Y apenas semanas antes del caso de Yaumara, en abril de 2026, se reportó nuevamente el abandono de restos humanos mezclados con escombros en el mismo lugar.

El deterioro de los cementerios cubanos no es un fenómeno nuevo.

En diciembre de 2018, el propio Parlamento cubano admitió la situación crítica de las necrópolis del país, sin que ello se tradujera en mejoras visibles.