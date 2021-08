Se filtra audio del jefe de Seguridad Nacional de EE.UU: "La crisis en la frontera es insostenible"

Alejandro Mayorkas Foto © Wikimedia Commons

Un audio filtrado este sábado evidenció la preocupación del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sobre la situación migratoria en la frontera con México.

"La crisis en la frontera es insostenible", dice en la grabación, que fue capturada en una reunión privada con agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas, ciudad que visitó el pasado jueves.

"Hace un par de días estuve en México, y dije mira, ya sabes, si nuestras fronteras son la primera línea de defensa, vamos a perder y esto es insostenible", dijo Mayorkas.

Ante su preocupación por la vulnerabilidad de la zona fronteriza, enfatizó "vamos a perder" si "las fronteras son la primera línea de defensa" y explicó que el sistema del gobierno federal no había sido diseñado para manejar una afluencia de migrantes como la registrada en los últimos meses.

El audio fue obtenido por el periodista de Fox News Bill Melugin, y en él se escucha al cubanoamericano afirmar que estaba "muy bien consciente" de que el sector recientemente estuvo a punto de "romperse". Solo en julio la masiva llegada de migrantes a la frontera sur del país alcanzó las mayores cifras desde el año 2000.

"No podemos continuar así, nuestra gente en el campo no puede continuar y nuestro sistema no está construido para eso (...). Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso nunca vuelva a suceder", subrayó con preocupación.

El jueves el funcionario estadounidense dijo en Texas que la actual administración habilitaría un sistema de registro de asilo "en línea", en un intento desesperado de detener el flujo sin precedentes de migrantes en la frontera con México.

Este sistema –similar al utilizado en febrero para los solicitantes que se habían acogido Protocolo de Protección al Migrante (MPP)– permitirá que los migrantes pedir el asilo online y a distancia, desde teléfonos móviles o computadoras, comentó.

Tal medida intenta reducir el tránsito de migrantes hacia la zona fronteriza, donde los agentes registraron más de 212,000 solicitantes de asilo en julio, lo que representa un aumento del 13 por ciento con respecto al mes anterior.

Ese día admitió que el problema era "uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos".

En el audio, uno de los agentes de frontera afirmó dirigiéndose a Mayorkas: "Para aquellos de nosotros que hemos estado aquí el tiempo suficiente ... no necesitamos reinventar la rueda".

"Hemos tenido esto antes. Sabemos exactamente cómo cerrarlo. Necesitamos ilegalizar la entrada ilegal", explicó.

En la grabación también se escucha al responsable de la Seguridad Nacional agradecer a los agentes sus "heroicos" esfuerzos y prometerles iniciar gestiones para conseguirles el pago por peligrosidad en medio de un aumento en la variante delta del Covid-19, informó Fox News.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, designada en marzo para resolver la situación de la frontera sur, están siendo fuertemente criticados por varios sectores estadounidenses debido al manejo de la zona limítrofe con México.

"Cualquiera que sea el sistema que están utilizando está arruinado", afirmó recientemente el alcalde de Laredo, el demócrata Pete Sáenz.