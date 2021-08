Divertido tiempo en familia: Yomil, Iraisel y las Danielas se lo pasan genial en su día de playa

Yomil, Iraisel y las Danielas disfrutan de un divertido día en la playa Foto © Instagram / Yomil, Daniela Reyes

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo y su pareja Daniela Reyes aprovecharon el fin de semana para disfrutar de un día de playa con la mejor compañía: Iraisel y su hija Daniela, la preciosa familia del fallecido artista cubano El Dany.

Gracias a las redes sociales de los tres adultos pudimos ver que se lo pasaron genial en la orilla de la playa inmortalizándose frente al mar y también enterrando a la pequeña Daniela, a quien intentaron convertir en sirena de arena entre muchas risas.

La encargada de compartir el divertido proceso de cómo convirtieron a Daniela en una sirena de arena fue la youtuber y actriz Daniela Reyes, quien además de no ganarse la aprobación de su chico con su "obra de arte", desató las risas de sus seguidores. "Mami, ¿esto es una sirena o qué es? No, no parece una sirena", se escucha que le dice el cantante a su chica.

"Lo que importa es la intención", "Diablos, ¿Daniela el preescolar tuyo donde fue? o "Eso es un nuevo modelo de sirena. Que bellos", son algunos de los comentarios en tono de broma que le dejaron a la influencer en el tablón del vídeo.

De este bonito día, Yomil compartió una secuencia de fotografías protagonizada por él y su ahijada, quien se veía rebosante de felicidad por el día tan divertido que pasó.

"Uno de los amores de mi vida", fue el mensaje que escribió el reguetonero junto a las bonitas imágenes en las que aparecen con el mar de fondo, demostrando la bonita relación que tienen y el fuerte vínculo que les une a ambos.

Iraisel también documentó su día junto a su hija y amigos en Instagram con un vídeo selfie en el que aparece con el paisaje marítimo de fondo.

