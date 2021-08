Boxeador cubano Mike Pérez da nocaut a Tony (Sugar) Salam: "Regresó Papá"

Boxeador cubano Mike Pérez Foto © Instagram Mike Pérez

El boxeador profesional cubano, Mike Pérez (24-3-1, 15 KO) regresó al ring y derrocó por nocaut en el primer asalto, al nigeriano Tony "Sugar" Salam.

El cartel tuvo lugar el viernes 13 de agosto en el Hotel Atlantis The Palm, en Dubai, Emirates Árabes Unidos. El Rebelde Pérez llevaba más de tres años alejado del cuadrilátero.

Solo se le había visto entrenando en este tiempo porque un contrato, que según dice nunca firmó, lo imposibilitaba de volver a pelear profesionalmente.

Pérez fue Campeón Mundial Junior en el Boxeo Amateur mientras vivía en Cuba. Abandonó el país viajando a México y de ahí a Estados Unidos.

En 2013 tuvo un combate que marcó su vida y la de su contrincante, el ruso Magomed Abdusalamov quien tras quedar con severos daños cerebrales recibió en 2017 una indemnización de 22 millones de dólares de parte del Estado de Nueva York por no haber garantizado después de la pelea los servicios de atención médica que este boxeador requería.

Pérez contó que recibió tras aquel combate duras críticas. Los haters lo acusaron de asesino, de violento y confesó en entrevista reciente a ESPABOX que todo esto le hizo mucho daño desde el punto de vista emocional.

"Yo no quise que eso ocurriera, pero hay mucha ignorancia y gente que quiere hacer daño ahí afuera. No es culpa de nadie, como mucho de la Esquina, que no para el combate. Son accidentes que suceden. (...) Tras aquello caí en una depresión y me refugié en la bebida", confesó Pérez.

El boxeador cubano contó que después de aquel combate lo llamaron para enfrentarse a Carlos Takam y todo lo que ganó ese día lo donó a la familia de Abdusalamov, para ayudar en su recuperación.

El 20 de octubre de 2018, día de su cumpleaños, Pérez habría tenido su última pelea. Se coronó campeón FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero (200 libras), tras derrotar por decisión unánime en 10 rounds al puertorriqueño Keith Tapia (18-2, 11KO), en combate realizado en Orlando, Florida.

Todo parecía marchar bien, pero no era así. El cubano tenía problemas con su manager y decidió volver a casa junto a su familia.

"Lo perdí todo con ese manager. Aprendí que en este deporte no hay amigos. He tenido que emplearme para sacar a mi familia adelante en lo que apareciera por ahí. No podía hacer nada por un contrato fantasma. Hablaba con la gente para pelear y me decían que no querían problemas hasta que arreglara mi situación contractual. ¡Yo no había firmado nada!" dijo el boxeador.

En el 2020 con la crisis del coronavirus salieron algunas oportunidades de combate, pero Pérez asegura que las rechazó porque él no pelea solo por dinero. "Si tú crees que eres mejor que yo, dame tiempo para prepararme y nos subimos al ring en igualdad de condiciones", dijo el atleta profesional.

En agosto de 2021 vuelve al cuadrilátero de la mano de Legacy Sports Management, una promoción nueva que al conocer la historia del cubano a través de las redes sociales, confió en el atleta y le dio una pelea al momento.

El 13 de agosto el Rebelde Mike Pérez volvió a lo grande. Se enfrentó a "Sugar" Salam (14-3-9 KO) en Dubai. En el primer minuto de pelea el púgil espirituano lo derribó con un gancho de izquierda.

Retomaron el combate y en el minuto final del mismo asalto Pérez cerró el enfrentamiento con un potente swing conectado detrás de la oreja derecha de Salam quien cayó completamente inconsciente.

El cubano saludó a su oponente, se interesó por su estado físico y le deseo una pronta recuperación al púgil nigeriano. Salam había ganado sus últimos tres pleitos por nocaut ante Chamunorwa Genorenda, Kwesi Tutu y James Ukadike.

"Yo no soy un peleador que corre. Yo voy por la victoria. Les digo a los hispanos en general que estén atentos, que regresó papá", dijo Pérez.

Martí Noticias indicó que en la actualidad Pérez es uno de los 7 pesos cruceros de Cuba que pelean a nivel profesional. Además de él están Yunier Dorticós, Lenar Pérez, Carlos Fromenta Romero, Luis Miguel Valera, Pablo Sánchez y Geovanis Carrera.