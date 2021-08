Desaparecido un balsero que tras vivir 20 años en EE.UU. se repatrió a Cuba e intentó nueva huida por mar

Lancha de la Guardia Costera (i) y Carlos Luis Garay (d) Foto © Wikipedia- Facebook/Carlos Luis Garay

La familia de Carlos Luis Garay, un balsero cubano que regresó a Cuba luego de vivir 20 años en EE.UU. y del que ahora nada se sabe tras lanzarse en balsa otra vez con destino a Florida, está desesperada por tener noticias.

Garay se lanzó al mar por segunda vez en 30 años, solo que esta vez de momento no hay confirmación de que su nuevo intento haya tenido éxito, pues la Guardia Costera encontró en días recientes una balsa pequeña -concebida para una sola persona- en la que solo hallaron una bolsa con unas galletas, algunos dólares y su carnet de identidad expedido en Cuba.

“El vivió aquí en EE.UU. aproximadamente 20 años. Tenía su compañía propia, tenía su casa. Era empresario de piscinas, lo que él hacía era piscinas. Y aquí él se enfermó de los nervios, sacó pasaje para República Dominicana. Allá lo asaltaron, le quitaron su documentación, aquello le costó muchísimos años”, comentó su hermana, vía telefónica, en declaraciones a America Noticias.

Carlos Luis Garay regresó a vivir a Santa María del Rosario, en el habanero municipio Cotorro, pero según cuenta su familia no consiguió adaptarse a la vida en Cuba ni al régimen político imperante en la isla.

Su hija, Yajaira Garay, de 24 años y nacida en EE.UU., se trasladó por estos días hasta Miami con el fin de recabar más información sobre su padre, cuya búsqueda oficial ya fue suspendida por la Guardia Costera, según refiere el citado medio.

“Vino, pienso yo, por la desesperación que hay en Cuba ahorita. Yo estaba en un proceso para reclamarlo porque yo nací aquí en EE.UU., pero todo se complicó por el COVID y no pude mandarle papeles ni él me pudo mandar papeles a mí. Entonces, todo se atrasó y pienso yo que él ya se desesperó y quiso venir de esa forma, pero no le avisó a nadie. Nadie supo nada”, lamenta la hija del hombre de 58 años.

“Desesperada estoy por encontrarlo. No sé si está vivo, si está muerto, y todo lo de él está dentro del barco. Entonces no sé ni qué pensar”, concluyó la joven.

Desde el 1 de octubre de 2020 -fecha de inicio del actual año fiscal- la Guardia Costera de EE.UU. ha interceptado a 595 balseros cubanos intentando arribar a territorio norteamericano, cifra muy superior a los 49 migrantes cubanos interceptados en todo el año fiscal 2020.