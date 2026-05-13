Guardia Costera detiene a dos inmigrantes ilegales cerca del río Savannah

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Una tripulación de la Estación Tybee de la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a dos personas del agua cerca del río Savannah, en Georgia, el pasado sábado por la mañana, luego de que ambas intentaran ingresar ilegalmente al país, según informó la cuenta oficial de la Guardia Costera del Sureste en la red social X.

Los dos individuos fueron transferidos a la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para continuar el proceso de identificación y trámites migratorios en tierra bajo custodia federal.

La operación se realizó en coordinación con los socios de la Operación Vigilant Sentry del Sureste (OVS Southeast), iniciativa conjunta de la Guardia Costera, la CBP y otras agencias federales para combatir el tráfico ilegal de migrantes por vía marítima en el Caribe y el sureste de Estados Unidos.

La imagen publicada por la Guardia Costera muestra una operación nocturna a bordo de una embarcación de patrulla, con agentes identificados con chalecos institucionales y al menos una persona con el rostro pixelado y una mochila roja visible.

«Una tripulación de la Estación Tybee rescató a dos personas del agua cerca del río Savannah el sábado por la mañana, luego de que supuestamente intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Ambos fueron transferidos a la CBP. La Guardia Costera y nuestros socios de OVS Southeast siguen comprometidos con la protección de las fronteras de Estados Unidos», señaló la Guardia Costera del Sureste en su publicación oficial.

El río Savannah, que forma la frontera natural entre Georgia y Carolina del Sur, no es un punto habitual de cruce migratorio ilegal. La gran mayoría de las intercepciones marítimas de migrantes en el sureste del país ocurren en el Estrecho de Florida, los Cayos y el Caribe, lo que convierte este caso en un hecho geográficamente atípico.

La Estación Tybee, ubicada en Tybee Island, condado de Chatham, Georgia, opera bajo el Sector Charleston de la Guardia Costera y es responsable de la vigilancia marítima en la costa atlántica de Georgia.

Este incidente se produce en un contexto de intensificación de las operaciones de control fronterizo marítimo bajo la administración Trump. En 2026, la Guardia Costera ha registrado un aumento significativo de intercepciones en el sector sureste. El buque guardacostas Vigorous completó recientemente una patrulla de 46 días en el Estrecho de Florida, durante la cual interceptó, procesó y repatrió a más de 67 migrantes en cinco operaciones, procedentes de Honduras, Bangladesh, Haití y China.

Las operaciones de la Guardia Costera en la región han sido una constante en los últimos años. En 2024, la Guardia Costera repatrió a 13 balseros cubanos interceptados en aguas del Estrecho de Florida, y en enero de ese mismo año repatrió a seis balseros cubanos capturados cerca de las costas de Florida.

En el año fiscal 2023, la Guardia Costera interceptó a más de 6,200 migrantes en operaciones marítimas del sureste, cifra que refleja la magnitud del flujo migratorio irregular por esta vía y el alcance de los esfuerzos de control fronterizo en la región.