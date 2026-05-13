Guardia Costera detiene a dos inmigrantes ilegales cerca del río Savannah

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Una tripulación de la Estación Tybee de la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a dos personas del agua cerca del río Savannah, en Georgia, el pasado sábado por la mañana, luego de que ambas intentaran ingresar ilegalmente al país, según informó la cuenta oficial de la Guardia Costera del Sureste en la red social X.
Los dos individuos fueron transferidos a la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para continuar el proceso de identificación y trámites migratorios en tierra bajo custodia federal.
La operación se realizó en coordinación con los socios de la Operación Vigilant Sentry del Sureste (OVS Southeast), iniciativa conjunta de la Guardia Costera, la CBP y otras agencias federales para combatir el tráfico ilegal de migrantes por vía marítima en el Caribe y el sureste de Estados Unidos.
La imagen publicada por la Guardia Costera muestra una operación nocturna a bordo de una embarcación de patrulla, con agentes identificados con chalecos institucionales y al menos una persona con el rostro pixelado y una mochila roja visible.
«Una tripulación de la Estación Tybee rescató a dos personas del agua cerca del río Savannah el sábado por la mañana, luego de que supuestamente intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Ambos fueron transferidos a la CBP. La Guardia Costera y nuestros socios de OVS Southeast siguen comprometidos con la protección de las fronteras de Estados Unidos», señaló la Guardia Costera del Sureste en su publicación oficial.
El río Savannah, que forma la frontera natural entre Georgia y Carolina del Sur, no es un punto habitual de cruce migratorio ilegal. La gran mayoría de las intercepciones marítimas de migrantes en el sureste del país ocurren en el Estrecho de Florida, los Cayos y el Caribe, lo que convierte este caso en un hecho geográficamente atípico.
La Estación Tybee, ubicada en Tybee Island, condado de Chatham, Georgia, opera bajo el Sector Charleston de la Guardia Costera y es responsable de la vigilancia marítima en la costa atlántica de Georgia.
Este incidente se produce en un contexto de intensificación de las operaciones de control fronterizo marítimo bajo la administración Trump. En 2026, la Guardia Costera ha registrado un aumento significativo de intercepciones en el sector sureste. El buque guardacostas Vigorous completó recientemente una patrulla de 46 días en el Estrecho de Florida, durante la cual interceptó, procesó y repatrió a más de 67 migrantes en cinco operaciones, procedentes de Honduras, Bangladesh, Haití y China.
Las operaciones de la Guardia Costera en la región han sido una constante en los últimos años. En 2024, la Guardia Costera repatrió a 13 balseros cubanos interceptados en aguas del Estrecho de Florida, y en enero de ese mismo año repatrió a seis balseros cubanos capturados cerca de las costas de Florida.
En el año fiscal 2023, la Guardia Costera interceptó a más de 6,200 migrantes en operaciones marítimas del sureste, cifra que refleja la magnitud del flujo migratorio irregular por esta vía y el alcance de los esfuerzos de control fronterizo en la región.
Preguntas Frecuentes sobre Detenciones de Inmigrantes y Operaciones de la Guardia Costera en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo actúa la Guardia Costera de EE.UU. frente a intentos de cruce ilegal por vía marítima?
La Guardia Costera de EE.UU. realiza intercepciones y rescates de personas que intentan ingresar ilegalmente al país por vía marítima. En el caso reciente cerca del río Savannah, dos personas fueron rescatadas y transferidas a la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas acciones forman parte de la Operación Vigilant Sentry, que busca combatir el tráfico ilegal de migrantes en el Caribe y el sureste de Estados Unidos.
¿Qué es la Operación Vigilant Sentry?
La Operación Vigilant Sentry es una iniciativa conjunta de la Guardia Costera, la CBP y otras agencias federales. Su objetivo es combatir el tráfico ilegal de migrantes por vía marítima en el Caribe y el sureste de Estados Unidos. Las operaciones incluyen intercepciones, rescates y transferencias de custodia de las personas interceptadas.
¿Por qué el río Savannah es un punto atípico para el cruce de migrantes?
El río Savannah no es un punto habitual de cruce migratorio ilegal. La mayoría de las intercepciones marítimas de migrantes en el sureste de Estados Unidos ocurren en el Estrecho de Florida, los Cayos y el Caribe. Por lo tanto, el incidente en el río Savannah es geográficamente atípico.
¿Cómo ha intensificado la administración Trump las operaciones de control fronterizo marítimo?
La administración Trump ha intensificado las operaciones de control fronterizo marítimo mediante un aumento significativo de intercepciones. En 2026, se ha registrado un incremento notable de estas actividades en el sector sureste, lo que refleja la magnitud del flujo migratorio irregular y los esfuerzos por frenar estas prácticas.
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