Mamá de influencer Yessy World da positivo al coronavirus en Cuba: "¡Ustedes traten de que no le pase nada!"

La influencer cubana Yessy World informó a su comunidad de seguidores que su mamá había dado positiva al coronavirus y que estaba aislada y con varios síntomas en Cienfuegos, donde reside.

"Mi mamá ha pasado unos días malísimos", dijo Yessy, que explicó que aunque su mamá no tenía falta de aire hasta el momento, sí estaba sufriendo con el dolor en las piernas, dolor de cabeza, no puede dormir ni tiene olfato.

"Ahora mismo no tengo cabeza para nada, mi gente, no tengo fuerza para nada, porque estoy en shock (...) Ahora hay que salir a buscar los medicamentos que no hay en ningún lado", lamentó.

La carismática influencer de la paletica envió una contundente crítica a las agencias de paquetería radicadas en Miami, por los altos precios de sus envíos y sus paquetes de medicamentos en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Cuba, con un desabastecimiento extremo de medicinas e insumos médicos.

"Vergüenza debería darles a ustedes que venden un paquete de unas medicinitas mierderas en 300 dólares, y a La Habana solamente", rechazó la joven. "Parece mentira en una situación como la que estamos ahora en Cuba, y que estas agencias vendan los medicamentos a estos precios es un abuso y una falta de respeto".

Yessy, que recientemente se convirtió en madre por tercera vez, criticó que otros cubanos "se aprovechen de la desesperación" en una situación como esta.

En un post que compartió poco después de dar la noticia del contagio de su mamá, Yessy resaltó que "¡antes de la vacuna mi mamá estaba bien! ¡Ustedes traten de que no le pase nada!"