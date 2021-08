TV cubana censura fragmento de la novela brasileña que pedía respeto a los disidentes

El personaje de Estela en la telenovela Mujeres Ambiciosas Foto © Captura de video Facebook / José Raúl Gallego

La televisión cubana volvió a censurar la telenovela brasileña 'Mujeres Ambiciosas', que trasmite Cubavisión. Esta vez el fragmento censurado no es un beso entre dos mujeres, sino un diálogo en el que se pide respeto a los disidentes y se define como dictadura al sistema donde no se respeta a la minoría.

“Usted manipula el miedo de sus electores. Usted tiene la obligación de oír a sus disidentes y no hacer esa política pública contra parte de la población. La mayoría que no respeta a la minoría es dictadura, no es democracia. Usted aprenda para siempre: la democracia respeta el derecho de todos”, dice el personaje de Estela, interpretado por Fernanda Montenegro.

Curiosamente, este fragmento de diálogo no se vio en las pantallas de la televisión cubana, sino que la escena sufre un corte abrupto en el que desaparecen estas palabras del personaje de Estela al Alcalde Aderbal Pimenta, interpretado por el actor Marcos Palmeira.

“Cuando le pregunten hasta qué punto puede llegar la censura de los medios oficiales en Cuba... muestren este corte chapucero que le han hecho a la telenovela brasileña de turno porque alguien se atrevió a hablar de democracia... Hasta para censurar hay que tener tacto”, señaló en Twitter el usuario Jorge Castro, quien compartió ambos fragmentos, el censurado y el original.

La censura aplicada fue rápidamente descubierta y provocó las burlas de muchos usuarios en redes sociales. El periodista José Raúl Gallego, quien creyó en un primer momento que el fragmento en cuestión se había emitido, agradeció “a esas personas que desde el interior de los medios oficialistas colaboran con nuestro empeño de desmontar el totalitarismo en Cuba”.

Luego, aclarado por la periodista Luz Escobar de que el dichoso fragmento se había censurado y no había sido visto en las pantallas de los televisores cubanos, Gallego agregó una postdata a su publicación de Facebook. “Me confirman que fue censurado el fragmento. ¿Por qué será, si no dice nada malo y está hablando de Brasil?”, preguntó con sorna.

“Yo vi la novela y no recuerdo haber visto ese pedacito; sería inolvidable jjjj”, comentó una usuaria en el post del periodista independiente. Otro usuario bromeó con el asunto: “Ya hablaron con esa señora y va a sacar un video en el menticiero diciendo que había sido pagada por la CIA… que ella estaba en el grupo con Farruko el día del pullover y que a él también le pagaron”.

“Dudo mucho, pero mucho, que lo hayan puesto. Y si lo pusieron, la tasa de desempleo en el ICRT acaba de subir un 25%”, indicó un internauta, mientras otra consideró que la telenovela está llena de “mensajes subliminales que nos alientan cada día”. Y puso un ejemplo: “Tuvieron qué censurar esa escena, sólo qué en toda la novela deja.. además qué no pueden censurar todas las escenas. Hubo una escena qué no la pude encontrar para ponerla aquí pero fue cuando la madre de Laiz le dice ‘La libertad tiene límites’ y ella le responde ‘No mamá, la libertad es lo opuesto al límite’”.

“¡Esto no lo vi en el Capítulo de ayer! El @IcrtCuba sigue censurando. Quien no la debe, no la teme”, dijo otro usuario en Twitter, mostrando el fragmento sin censurar de la telenovela.

Mujeres Ambiciosas narra la historia de tres mujeres completamente diferentes entre ellas, que son movidas por la ambición, según reseña Wikipedia. En abril, el ICRT aseguró a través de las redes sociales de Cubavisión que no era responsable de la censura a una escena de amor entre dos mujeres en esta telenovela y afirmó que la versión que le ofertó la productora no contenía originalmente dicha escena.

Sin embargo, en marzo de 2020 el ICRT se vio obligado a disculparse por censurar una escena de la película 'Love, Simón', subrayando que la omisión de la escena no respondía a posturas homofóbicas, aunque no reveló por qué suprimió la escena de un beso entre dos jóvenes homosexuales.

En un comunicado, el organismo se limitó a decir que le filme sería retransmitido íntegramente en el mismo espacio, una rectificación que no les quedó más remedio que hacer ante la presión de activistas cubanos que, como protesta por el hecho, se dieron cita frente a la sede del edificio gubernamental para una besada que fue reprimida por la policía.