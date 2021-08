Médico cubano responde a críticas del Gobierno: Corazón nos sobra, lo estamos dejando en el terreno

Ernesto Haber Santos y Manuel Marrero Cruz Foto © Facebook de Ernesto Haber Santos / ACN

Un médico cubano respondió el domingo en redes sociales con un extenso escrito a las críticas que lanzó el Gobierno contra los profesionales de la salud, adjudicándoles parte de la responsabilidad en el agravamiento de la crisis sanitaria por el coronavirus.

El galeno recordó que los señalamientos vinieron primero de parte de la gobernadora de Santiago de Cuba, y luego por el primer ministro del país, Manuel Marrero Cruz, quien aseguró las quejas por parte de la población hacia el sistema de salud por “dejadez” y “maltrato, superaban aquellas respecto de la falta de medicamentos e insumos.

“Tengo varias cosas para compartir, pero primero quiero hacer un análisis lógico, rápido y sencillo: si el personal médico y paramédico cubano es de tal excelencia en el aspecto humano y académico como se ha dicho siempre entonces no cabe lo dicho por las fuentes oficiales y, si es lo contrario, entonces la Universidad de Medicina cubana no tiene calidad y le está dando títulos a personas sin aptitud ni conocimientos mínimos para ejercer, por lo cual el orgullo de nuestra potencia médica es una falsa ilusión”, dijo el médico Ernesto Haber, residente en Santiago de Cuba.

Captura de publicación en Facebook.

Según el médico, se “hace muy difícil poner el antibiótico de elección para cualquier enfermedad, o que, por ejemplo, en este mismo momento es casi imposible ponerle a un paciente una triste sonda de Levin” para alimentarlo.

“¿Alguien ha visto un paciente entubado sin sedantes ni relajantes? Imagínate ahora un paciente que se entuba y ventila casi despierto, que además va a estar mal alimentado, y cuando adquiera una infección respiratoria debido a la ventilación (casi imposible de evitar en cualquier lugar del mundo) lo más probable es que no tenga los antibióticos ideales por el tiempo adecuado a la dosis recomendada, la evolución es muy compleja”, comentó.

De igual modo, aseguró que “no hay médicos ni enfermeras suficientes para darle la vigilancia internacionalmente recomendada” a los pacientes. “Si me dedicara a enunciar las deficiencias que sufrimos, este escrito no tendría fin”, afirmó.

Sobre la campaña gubernamental “Ponle corazón”, el galeno expuso: “¿Por qué crees que venimos a trabajar casi sin condiciones, muchos haciendo guardia cada tres días por un salario de aproximadamente $5500 que no alcanza ni para mal comer en un país donde los precios suben por semana? ¿Cuántos no hemos estado en zona roja sin suficientes medios de protección? ¿Quién ha tenido además que atender en el día 60 pacientes en una sala, o más de 20 graves, o 5 críticos? ¿Sabes el tiempo que se toma atender un paciente crítico? ¿Quién ha terminado por la madrugada de escribir lo que debía hacer a las 8 AM debido al volumen del trabajo?”

“Es muy fácil analizar en tres días lo que yo tuve 15 minutos para decidir. O no se sabe que por la situación actual hay médicos trabajando fuera de su área de desempeño y experiencia. Es muy fácil evaluar desde afuera. Tú no sabes lo que significa nada de lo que yo he mencionado. ¿Cuántos médicos y enfermeras, camilleros y licenciados han muerto, o peor aún han contagiado a sus hijos y padres? Yo he estado en zona roja con nasobuco de tela. !!Que le ponga corazón dice!! Qué pena, qué tristeza”, agregó.

Asimismo, reconoció que los médicos podían equivocarse “sobre todo con la carga de trabajo que tienen y la presión a que son sometidos”.

“Por una razón sencilla: el covid nos superó, superó a Estados Unidos, a España y la Conchinchina. Trabajamos con lo poco que tenemos y lo más duro que podemos. Cansados, dejando nuestra familia y poniéndola en riesgo. Pero no se está dispuesto a asumir públicamente la realidad, es mejor buscar un culpable, y por lo que veo cualquiera vale. Corazón nos sobra, lo estamos dejando en el terreno, y al paso que vamos lo tendremos que seguir dejando hasta quién sabe cuándo”, concluyó.

Varios médicos cubanos se han estado pronunciando en las últimas fechas, después de trascender los cuestionamientos gubernamentales a sus labores. Abel Ernesto Gil Diaz, licenciado en Imagenologia del Hospital Pediátrico Centro Habana, se unió el lunes en redes sociales a sus colegas “que exigen respeto y derechos”.

Captura de publicación en Facebook.

“Trabajamos por la excelencia en los servicios con escasez de recursos, sin descanso, para brindarles bienestar a los pacientes, esa es nuestra satisfacción. Amamos la Verdad, nos mostramos cual somos, sin fingir, sin miedos, sin miramientos”, dijo.

Recientemente, un grupo de estudiantes y médicos participaron en un video donde exigieron más recursos para atender pacientes y respeto por el trabajo que realizaban, al tiempo que denunciaron el colapso sanitario en Holguín. Tras conocerse el material, las autoridades citaron a los participantes en el mismo.