Carta de una baracoesa superindignada a Díaz-Canel: "Nos están matando de hambre"

Baracoa Foto © Facebook / RadioBaracoa

Presidente, le escribo como baracoesa, mujer trabajadora, luchadora y madre soltera, que debo alimentar a 2 niños y 3 adultos de la tercera edad. En estos momentos la situación en Baracoa, relacionado con la venta de comestible a la población es pésima, es nula, y nos están matando de hambre, y este “súper” salario apenas alcanza para fajarse con los precios diabólicos del mercado negro.

Hoy una libra de carne de cerdo está rondando los 150.00 pesos, una libra de pollo anda entre los 100 a 120 pesos, el kilogramo de leche en polvo se está cotizando a 350 pesos, un litro de aceite se mueve entre los 300 y 350 pesos, un file de huevo 450 pesos (un huevo 10 pesos).

Si usted saca sus cuentas, mi salario no me da como el de muchos trabajadores, si sumamos electricidad, agua, teléfono, etc. Por eso le pido a usted, que se analice y se le dé prioridad a Baracoa. No es que mande una comitiva y se meta en el gobierno, para que le metan mentiras a diestra y siniestra. Es para que la gente que envíe del nivel central, se involucre con el pueblo y oiga los planteamientos del pueblo, porque es muy fácil pedir RESISTIR y el cubano de la calle comiéndose un cable y los dirigentes locales viviendo la "dolce vita"...

¿Sabía usted que en Baracoa están filmando una versión de PINOCHO? El set de filmación lo armaron en el gobierno municipal, lo que en estos momentos está parada la filmación por la cantidad de protagónicos con el papel de PINOCHO... y el equipo de casting, aún no se decide a quién le dan el papel principal de PINOCHO, si será para el intendente, o para el presidente del gobierno, o para el presidente del CAM o no se sabe. Es que todos son unos mentirosos. Los funcionarios del gobierno están como si nada, y sabe por qué, porque tienen su alimentación asegurada.



La situación está tensa, por favor no la compliquen más, no la pongan más "caliente" de lo que ya está, yo estoy reclamando mi derecho a tener una alimentación como Dios manda, no como quieran estos "vive bien" del gobierno local.



De un momento a otro, el pueblo de Baracoa se tirará para la calle pero ¿por qué? Porque están exigiendo un derecho del ser humano, la ALIMENTACIÓN, y están hartos de tantas mentiras y tanta desfachatez de los dirigentes del municipio. Y están cansados de tantas sinvergüenzadas, de ver cómo los jefes locales hacen cosas a la cara de la gente. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto? Yo como mujer cubana, trabajadora, que no me pagan en MLC, que vivo de un salario para mantener 2 niños y 3 ancianos (amén de las pensiones que reciben) solo exijo lo que me toca, mi derecho, y no me diga a mí que con la cuota de la canasta básica el cubano de a pie vive con esa "cuota", eso es algo que también deben de analizar. Aquí en Baracoa no se vende huevo, ni pollo, ni pescado, etc. Solo arroz, frijoles, azúcar, café, en lo que refiere al mes en curso.



Con relación al pescado –por eso hice un punto y aparte–, nunca se ha vendido este producto en las carnicerías de las bodegas, y es difícil de creer un pueblo pegado al mar y el estado no suministre pescado a la población. ¿Usted, Presidente, puede explicarme eso? Una ciudad con una amplia línea costera, no puede su gobierno local abastecer de productos del mar a su población. En la historia de la humanidad, muchos pueblos que viven en franjas costeras su principal renglón de producción son los productos del mar, y son pueblos con menos recursos que Baracoa, y de vez en cuando venden sus pescados y mariscos. Ahora, le dirán en el gobierno que "sí se vende pescado en Baracoa" pero a qué precio, eso es una falta de respeto.

Mire, le voy a comentar una reflexión, cuando a Cuba el gobierno de Estados Unidos la incluyó en el listado de países que patrocinan el terrorismo, yo misma dije "Pero ahora los yanquis sí se volvieron locos", pero después de ver el listado de los precios de algunos productos del mar en el establecimiento de la Pesca, el (funcionario del gobierno) que puso esos precios ese sí es un TERRORISTA y por eso incluyeron a Cuba en ese listado (que como cubana no apruebo la inclusión de mi país en ese listado). Ningún trabajador que viva de su salario puede comprar ni una libra de estos productos del mar, porque entonces "la lista no le cuadra con el billete", pero son cosas que no voy a entender como mismo no las entienden muchos coterráneos. Otro ejemplo que le pongo, ¿usted sabe cómo se captura el tetí (especie de alevín típico de Baracoa)? Para su captura no se necesita tecnología de avanzada ni nada por el estilo, solo se necesitan unas sábanas, disposición de un grupo de personas para su captura, usted sabe, Presidente, ¿cuánto cuesta un kilogramo de tetí? En el establecimiento de la pesca más de 80 pesos –esos son precios terroristas–, y eso es una falta de respeto al pueblo, un jarrito (de leche condensada) de tetí costaba en el mercado negro muchísimo menos, en la "era soviética" costaba el jarrito entre 0.50 centavos a 1.00 peso. Ahora, pregunto, ¿por qué una vez al mes no pueden incluir estos productos del mar en la canasta básica?



La agricultura es un desastre total, a veces veo en la TV cómo lugares con terrenos improvisados y con pocos recursos, cultivan de todo y aquí en Baracoa tierra pródiga, el gobierno es un cero a la izquierda en temas de la agricultura, mientras muchos le "ponen el corazón a Cuba", como mismo usted pidió "ponerle el corazón a Cuba", los dirigentes locales es otra cosa lo que le ponen, disculpe pero es la pura realidad. Sólo le digo una cosa, contacte con el pueblo y será el mismo pueblo el que le dirá cuánto hay de cierto, pero si lo hacen que las personas que usted envíe no vayan acompañado de ningún "funcionario" de aquí... Esto no debe ser una visita "de ahora pa' ahorita", esto debe ser una visita de trabajo de verdad, de caminar por el pueblo y conversar con los humildes. ¿Esto no es una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes?



Presidente, eso es falta de resiliencia, falta de amor al trabajo, eso es falta de sentido de pertenencia, eso es falta de amor a tu pueblo, y ese tipo de persona (me refiero a los dirigentes descarados), no creo que deban estar en el cargo que están.



¡Ah! Y le aclaro, a mí nadie me está pagando, esto lo hago porque hoy mis "magias" no me dan para alimentar dos niños de menos de 5 años y tres personas mayores de 70 años. Lo hago como cubana, como baracoesa que ama este terruño y quiere lo mejor para los míos.



Saludos,



Baracoesa SUPERINDIGNADA...