Terminal de Ómnibus de Artemisa se convierte en hospital ante ola de coronavirus

Paciente de coronavirus en la terminal de ómnibus de Artemisa Foto © Facebook / Radio Artemisa

La Dirección Provincial de Salud en Artemisa instaló una sala para pacientes con infecciones respiratorias agudas por COVID-19 en la Terminal Provincial de Ómnibus del territorio.

La medida fue establecida por el gobierno del municipio de Artemisa, las directivas de salud y el partido ante el nuevo pico epidemiológico que experimenta el territorio, y ante el evidente colapso de las infraestructuras de salud del estado.

Según un reporte de Radio Artemisa, la unidad prestará servicios las 24 horas del día para atender a los pacientes que lleguen con síntomas respiratorios graves a consecuencia del coronavirus, y dispondrá de pruebas PCR para aplicárselas a aquellos previamente atendidos por un médico.

Habilitar grandes espacios como terminales de ómnibus para paliar el gran volumen de contagios diarios que enfrenta el país no es una salida inédita en los últimos tiempos. En una maniobra desesperada, las directivas de salud en Holguín convirtieron también su terminal interprovincial de ómnibus en hospital.

En el caso de la provincia oriental, el portal ciudadano del gobierno provincial explicó que se trataba de un “acercamiento del servicio hospitalario a la comunidad”, en un intento por disfrazar el colapso sanitario.

Además, las autoridades en esa provincia celebraron la “colaboración” de los trabajadores del Transporte en el territorio para "lograr el ambiente requerido en los salones" y garantizar a los pacientes el agua potable fría y caliente y las comunicaciones.

En el parte emitido por el Ministerio de Salud Pública en Cuba (MINSAP) sobre el comportamiento del virus en la isla durante las últimas 24 horas, se registraron 79 fallecidos y 8,972 nuevos contagios desde el pasado miércoles hasta este jueves.

En su conferencia de prensa diaria, Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, quien se mostró muy optimista el pasado miércoles cuando afirmó que “ya estamos saliendo del coronavirus”, dijo que la disminución de las cifras era el resultado de una eficiente campaña de vacunación en Cuba, así como del seguimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación.

A pesar del triunfalismo esbozado por el funcionario de Salud, especialistas en virología como el cubano Amílcar Pérez Riverol han explicado que no puede hablarse de una reversión en la curva de contagios hasta que no se registre una reducción considerable de los casos en un término de 15 días.

Además, plantea Riverol, debe estar en consonancia el descenso en la cifra de contagios con el decrecimiento también de la positividad según la cantidad de tests aplicados.

“El 10 de agosto alerté que un descenso en los casos diarios de COVID-19 no acompañado de otro en la tasa de positividad en tests, representaba una mejoría artificial. Además, que los datos puntuales de un día no sirven de nada para sacar conclusiones sobre lo que podría estar pasando en términos de evolución de la ola actual de casos y que hasta que ambos indicadores mantengan un descenso sostenido de al menos 15 días, no se puede hablar de reversión”.